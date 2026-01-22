Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League

Ως πρωτοπόρος θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ η Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League καθώς για την προτελευταία στροφή επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις. Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και είχε αρκετές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, με τους Γάλλους να παίρνουν τη νίκη χάρη σε ένα γκολ του Μέιτλαντ Νάιλς στο 45+1′. Παρά την ήττα, οι γηπεδούχοι παραμένουν στο κόλπο για πρόκριση στα πλέι οφ.

Ισόβαθμη με τη Λιόν, αλλά δεύτερη λόγω χειρότερου συντελεστή τερμάτων είναι η Άστον Βίλα που πήρε σπουδαίο διπλό με 1-0 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Από σέντρα του Κας στο 25′ ο Σάντσο με κεφαλιά πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ενώ στο 62′ ο Κας είχε δοκάρι.

Ισόβαθμη με Λιόν και Βίλα θα ήταν και η Μίντιλαντ που προηγήθηκε τρεις φορές στην έδρα της Μπραν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Με πέναλτι του Σόλβεντ στο 90+10′ οι Νορβηγοί ισοφάρισαν σε 3-3 και άφησαν με την όρεξη τους Δανούς.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο 1-1

Γιουνγκ Μπόις – Λιόν 0-1

Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Μπολόνια – Σέλτικ 2-2

Μπραν – Μίντιλαντ 3-3

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0

Φέγενορντ – Στούρμ Γκρατς 3-0

Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα 0-1

Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0

(22:00) Θέλτα – Λιλ

(22:00) Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

(22:00) Νις – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

(22:00) Ντιναμό Ζάγκρεμπ – FCSB

(22:00) Ουτρέχτη – Γκενκ

(22:00) Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς

(22:00) Ρόμα – Στουτγκάρδη

(22:00) Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία

(22:00) Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

29/01 22:00 Λιόν – ΠΑΟΚ

29/01 22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα

29/01 22:00 Πόρτο – Ρέιντζερς

29/01 22:00 Λιλ – Φράιμπουργκ

29/01 22:00 Μπέτις – Φέγενορντ

29/01 22:00 Άστον Βίλα – Ζάλτσμπουργκ

29/01 22:00 Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα

29/01 22:00 Σέλτικ – Ουτρέχτη

29/01 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια

29/01 22:00 Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν

29/01 22:00 Μίντιλαντ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

29/01 22:00 Λουντογκόρετς – Νις

29/01 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

29/01 22:00 Σουρμ Γκρατς – Μπραν

29/01 22:00 Βασιλεία – Φενέρμπαχτσε

29/01 22:00 Στουτγάρδη – Γιούνγκ Μπόις

29/01 22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα

29/01 22:00 Γκενκ – Μάλμε