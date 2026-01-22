ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς κάνει το 1-0 κόντρα στη Μπέτις (vid)
Μετά από ωραίο συνδυασμό των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Άντριγια Ζίβκοβιτς «άνοιξε το σκορ» (1-0) κόντρα στη Μπέτις στο 67ο λεπτό. Δείτε το βίντεο.
Ο ΠΑΟΚ έψαχνε από την αρχή του παιχνιδιού με τη Μπέτις το γκολ και να που κατάφερε να το πετύχει στο 67ο λεπτό! Σκόρερ ο Άντριγια Ζίβκοβιτς με κοντινή κεφαλιά!
Πιο αναλυτικά, οι παίκτες του Λουτσέσκου συνδυάστηκαν εξαιρετικά και με υπομονή, με τον Κωνσταντέλια να περνάει την κατάλληλη στιγμή στον Μεϊτέ, εκείνος να δίνει άψογα με λόμπα στον Γιακουμάκη που γύρισε Ζίβκοβιτς και αυτός με την άμυνα της Μπέτις εξουδετερωμένη να σκοράρει από κοντά για το 1-0!
Δείτε το βίντεο με το 1-0 του ΠΑΟΚ
