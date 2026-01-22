ΠΑΟΚ: Η μεγάλη ευκαιρία με το «τακουνάκι» του Γιακουμάκη (vid)
Δείτε βίντεο από τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Μπέτις. Λίγο νωρίτερα ο Έλληνας επιθετικός και ο Πέλκας είχαν διπλή ευκαιρία.
Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε μερικές καλές φάσεις στην εστία της Μπέτις στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τούμπας, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν ένα τακουνάκι του Γιώργου Γιακουμάκη στο 37′ μετά από σέντρα του Μπάμπα από τα δεξιά, το οποίο έφυγε παράλληλα στην εστία!
Λίγο νωρίτερα ο Έλληνας επιθετικός του δικεφάλου και ο Δημήτρης Πέλκας είχαν διπλή ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.
Δείτε παρακάτω τα δύο βίντεο
