ΠΑΟΚ: Η μεγάλη ευκαιρία με το «τακουνάκι» του Γιακουμάκη (vid)

Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε μερικές καλές φάσεις στην εστία της Μπέτις στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τούμπας, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν ένα τακουνάκι του Γιώργου Γιακουμάκη στο 37′ μετά από σέντρα του Μπάμπα από τα δεξιά, το οποίο έφυγε παράλληλα στην εστία!

Λίγο νωρίτερα ο Έλληνας επιθετικός του δικεφάλου και ο Δημήτρης Πέλκας είχαν διπλή ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.

Δείτε παρακάτω τα δύο βίντεο