Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις (pic)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τη Μπέτις στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Εκτός αρχικού σχήματος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά με τον Δημήτρη Πέλκα βασικό.

Κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ θα καθίσει ο Αντώνης Τσιφτσής Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα θα συνθέσουν την άμυνα από τα δεξιά προς τ΄ αριστερά.

Στο κέντρο ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ θα αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας θα έχει ρόλο επιτελικού, δηλαδή θα κινείται πίσω από τον Γιώργο επιθετικό Γιώργο Γιακουμάκη. Τέλος Ζίβκοβιτς και Τάισον θα καλύψουν τις πτέρυγες της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η 11άδα της Μπέτις αποτελείται από: Πάου Λόπες, Άνχελ Ορτίζ, Γιορέντε, Β. Γκόμεζ, Ρικάρντο, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Φορναίς, Πάμπλο Γκαρσία, Αϊτορ Ρουιμπάλ, Τσίμι.

Στον πάγκο της Μπέτις: Βαγιές, Αντριάν, Νατάν, Μπαρτρά, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραγιέχο.