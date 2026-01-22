Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις (pic)
Αυτή είναι η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τη Μπέτις στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Εκτός αρχικού σχήματος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά με τον Δημήτρη Πέλκα βασικό.
Κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ θα καθίσει ο Αντώνης Τσιφτσής Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα θα συνθέσουν την άμυνα από τα δεξιά προς τ΄ αριστερά.
Στο κέντρο ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ θα αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας θα έχει ρόλο επιτελικού, δηλαδή θα κινείται πίσω από τον Γιώργο επιθετικό Γιώργο Γιακουμάκη. Τέλος Ζίβκοβιτς και Τάισον θα καλύψουν τις πτέρυγες της επίθεσης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ.
Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
#Starting11 Our starting 11 against Real Betis at Toumba Stadium. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/Q0d7uvxNP9
— PAOK FC (@PAOK_FC) January 22, 2026
Η 11άδα της Μπέτις αποτελείται από: Πάου Λόπες, Άνχελ Ορτίζ, Γιορέντε, Β. Γκόμεζ, Ρικάρντο, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Φορναίς, Πάμπλο Γκαρσία, Αϊτορ Ρουιμπάλ, Τσίμι.
Στον πάγκο της Μπέτις: Βαγιές, Αντριάν, Νατάν, Μπαρτρά, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραγιέχο.
