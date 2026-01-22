sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
22.01.2026 | 18:41
«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση
Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις (pic)
Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις (pic)

Αυτή είναι η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Μπέτις στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τη Μπέτις στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Εκτός αρχικού σχήματος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά με τον Δημήτρη Πέλκα βασικό.

Κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ θα καθίσει ο Αντώνης Τσιφτσής Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα θα συνθέσουν την άμυνα από τα δεξιά προς τ΄ αριστερά.

Στο κέντρο ο Μεϊτέ με τον Οζντόεφ θα αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας θα έχει ρόλο επιτελικού, δηλαδή θα κινείται πίσω από τον Γιώργο επιθετικό Γιώργο Γιακουμάκη. Τέλος Ζίβκοβιτς και Τάισον θα καλύψουν τις πτέρυγες της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοβ.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η 11άδα της Μπέτις αποτελείται από: Πάου Λόπες, Άνχελ Ορτίζ, Γιορέντε, Β. Γκόμεζ, Ρικάρντο, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Φορναίς, Πάμπλο Γκαρσία, Αϊτορ Ρουιμπάλ, Τσίμι.

Στον πάγκο της Μπέτις: Βαγιές, Αντριάν, Νατάν, Μπαρτρά, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραγιέχο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

Κοινωνικοποίηση εκτός ίντερνετ: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων
Πέρα από την οθόνη 22.01.26

Πραγματικά vs εικονικά κοινωνικά δίκτυα: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων

Παρά τη διευρυμένη χρήση του ίντερνετ και των ψηφιακών μέσων, οι νέοι ανακαλύπτουν ότι η συμμετοχή σε πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να προσφέρει πιο ουσιαστικές εμπειρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
