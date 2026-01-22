Επιστροφή στην ευρωπαϊκή «δράση» για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή δράση για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να κοντράρονται στην Ουγγαρία με την Φερεντσβάρος (22/1, 22:00), ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί τη Μπέτις (22/1, 19:45).

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι στην 15η θέση με 10 βαθμούς, ενώ οι Ούγγροι στην 6η με 14. Παράλληλα, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι στη 18η θέση με 9 πόντους, ενώ οι Ισπανοί είναι 4οι με 14.

Με Κάτρη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Φερεντβσάρος (20/1, 22:00), στην Ουγγαρία, για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ θα ταξίδεψε με 20 ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και ο νεαρός Γιώργος Κάτρης.

Εκτός, από την αναμέτρηση της Πέμπτης, έμειναν οι τραυματίες Σίριλ Ντέσερς και Φίλιπ Τζούριτσιτς, όπως και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς που δεν υπολογίζεται πλέον από τον Ισπανό τεχνικό των Πράσινων.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Με «Ντέλια» ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ενόψει της αναμέτρησης με την Μπέτις και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσε το «παρών» στην πρόβα τζενεράλε, με τις πιθανότητες συμμετοχής του στην αποστολή ενόψει Μπέτις να αυξάνονται. Παρόλα αυτά, έχοντας χάσει τόσο την προπόνηση της Δευτέρας όσο και της Τρίτης, το ερωτηματικό για την ετοιμότητά του παραμένει, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναλύει τα δεδομένα.

«Πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμος να παίξει, θα τον έχουμε στον πάγκο τον Ντέλια, ελπίζω να περάσει ως αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός, με το ιατρικό τιμ να δίνει το τελικό «Okay» για την αυριανή αναμέτρηση. Μένει πλέον να φανεί τι θα συμβεί και στην πράξη κάτι που θα το γνωρίζουμε οριστικά αύριο δύο ώρες περίπου πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.