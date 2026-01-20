Η Θύρα 13 «ξέσπασε» με Αλαφούζο και παίκτες: «Είσαι η ντροπή της ιστορίας – Βαριά η φανέλα του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε πολύ βαριά ήττα στην «Opap Arena» από την ΑΕΚ με 4-0, συνεχίζοντας να απογοητεύει με τις εμφανίσεις του τη φετινή χρονιά στη Super League, με αποτέλεσμα να φέρει την αντίδραση από την Θύρα 13 και τους οργανωμένους οπαδούς των πράσινων.

Συγκεκριμένα, Θύρα 13 μετά την 4άρα από την Ένωση και το καρέ του Λούκα Γιόβιτς για την 17η αγωνιστική της Super League «ξέσπασε» με ανάρτηση της στα social media και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Γιάννη Αλαφούζου, αλλά και των παικτών της ομάδας για την εικόνα που παρουσίασαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι οργανωμένοι φίλοι του τριφυλλιού τόνισαν για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ πως «είναι η ντροπή της ιστορίας», ζητώντας να αποχωρήσει από τον σύλλογο, ενώ σχετικά με τους παίκτες έγραψαν χαρακτηριστικά πως «είναι βαριά του ΠΑΟ η φανέλα, ξεφτίλες», σε μια επιθετική ανάρτηση για όλα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κάκιστη εικόνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Θύρα 13 για τον Αλαφούζο και τους παίκτες του Παναθηναϊκού: