Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ στην «Opap Arena» για την 17η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του να μην μπορούν να σταματήσουν με κανέναν τρόπο τον Λούκα Γιόβιτς, που έκανε μυθικό καρέ τερμάτων και έγραψε ιστορία.
Οι πράσινοι παρέμειναν μετά από αυτή την ήττα μακριά από την πρώτη τετράδα, ενώ προκάλεσαν την οργή του κόσμου της ομάδας, με αρκετούς οπαδούς να βρίσκονται το βράδυ της Κυριακής στο Κορωπί και στο προπονητικό κέντρο για να αποδοκιμάσουν διοίκηση, προπονητή και παίκτες μετά από μια ακόμη κακή εμφάνιση.
Από εκεί και πέρα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξέσπασαν και στα social media μετά την 4άρα από την Ένωση στην «Opap Arena» με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο να είναι ξανά στο στόχαστρο, ενώ η… μπάλα πήρε και τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θεωρείται από τον κόσμο ότι έκανε για ακόμη ένα ματς κακή διαχείριση.
«Ξεφτίλες όλες», «Νύχτα ντροπής», Δρόμο όλοι», «Παραιτηθείτε ρε άχρηστοι», «Αλαφούζο πούλα», είναι μερικά από τα εκατοντάδες σχόλια των οπαδών του Παναθηναϊκού, που είναι στα… κάγκελα με την εικόνα της ομάδας, αλλά και τα αποτελέσματα, ειδικά στη Super League.
Δείτε μερικά από τα εκατοντάδες σχόλια από τον κόσμο για Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες:
