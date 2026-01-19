Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να απογοητεύει στη Super League, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 4-0 από την ΑΕΚ στην «Opap Arena» με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει καρέ τερμάτων και να γράφει ιστορία.

Οι πράσινοι μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από την Ένωση παρέμειναν μακριά από την πρώτη τετράδα και θα δώσουν μάχη για να μπουν στα play off, με τον κόσμο της ομάδας να είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος και από την εικόνα και από τη συγκομιδή των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο της ομάδας

Μάλιστα, μετά το βαρύ αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ εκτός έδρας αρκετοί οπαδοί του τριφυλλιού περίμεναν την αποστολή της ομάδας στο Κορωπί και την αποδοκίμασε έντονα, δίχως πάντως να συμβεί κάτι που ξεπέρασε τα όρια ή να χρειαστεί να υπάρξει παρέμβαση από την Αστυνομία.

Οι οπαδοί μετά από λίγη ώρα αποχώρησαν, ενώ στην συνέχεια έφυγαν από το προπονητικό κέντρο της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές, που θα επιστρέψουν τη Δευτέρα για προπόνηση, μιας και ο Ράφα Μπενίτεθ έκοψε το προγραμματισμένο ρεπό που υπήρχε.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Κορωπί από νωρίς βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβουν για οποιονδήποτε λόγο.