ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Με τέσσερα γκολ του Γιόβιτς η «Ένωση» (vid)

Τα σπασμένα της ΑΕΚ για την απώλεια βαθμών με τον Άρη και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο πλήρωσε ο κάκιστος Παναθηναϊκός! Έχοντας σε απίθανο βράδυ τον Λούκα Γιόβιτς που πέτυχε τέσσερα γκολ και έφτασε τα επτά κόντρα στους «πράσινους», η «Ένωσης» συνέτριψε με 4-0 τους «πράσινους» της στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 17η αγωνιστική της Super League και έπιασε κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ματς περισσότερο από τον Ολυμπιακό.

Πώς ξεκίνησαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ήταν οι Μαρίν, Πινέδα, στα άκρα οι Λιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς με τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον Λαφόν στο τέρμα και τους Κώτσιρα, Τουμπά, Γεντβάι και Καλάμπρια στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Ζαρουρί και Πελίστρι στα «φτερά» και τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης.



Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της

Το πρώτο μέρος ήταν κακό ποιοτικά με τα λάθη να κυριαρχούν κυρίως από πλευράς ΑΕΚ αφού ο Παναθηναϊκός πίεζε ψηλά και της δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, η Ένωση δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και ήταν εκείνη που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 15’.

Ο Λιούμπισιτς έκανε πολύ ωραίο γύρισμα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς με προβολή στο πρώτο δοκάρι έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα, ένα δοκάρι σε σέντρα-σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 30’ ήταν ό,τι πιο αξιόλογο υπήρξε μέχρι την ανάπαυλα στην παγωμένη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κυριάρχησε η Ένωση, δεν… υπήρχε Παναθηναϊκός

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε σε πιο χαμηλό τέμπο, με την ΑΕΚ να φτάνει και πάλι στο γκολ. Από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από τα δεξιά ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Πινέδα και ο Γιόβιτς από κοντά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 2-0 στο 57’.

Πριν καν συνέλθει ο Παναθηναϊκός η ΑΕΚ «χτύπησε» ξανά. Ο Κοϊτά έκανε γύρισμα από δεξιά, ο Ζοάο Μάριο σούταρε στο δοκάρι και ο Γιόβιτς σε κενό τέρμα έγραψε το 3-0 σε ένα απίθανο προσωπικό σόου.

Κι όμως είχε και συνέχεια το πάρτι του Γιόβιτς και της ΑΕΚ καθώς στο 79′ ο Ρότα έκανε απίθανη ενέργεια και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον διεθνή φορ που σαν σε προπόνηση έγραψε το 4-0. Με τη σέντρα μάλιστα οι δύο τους έχασαν τεράστια ευκαιρία για πέμπτο γκολ και κάπου εκεί το παιχνίδι έσβησε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Γιόβιτς έδωσε άλλο ένα σόου απέναντι στον Παναθηναϊκό και ήταν ο άνθρωπος του ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι αλλαγές του Νίκολιτς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους αποδείχθηκαν κομβικές και οδήγησαν σε θρίαμβο την ΑΕΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Γεντβάι βάζει δυνατή υποψηφιότητα για τον χειρότερο όλων αφού δεν έκανε τίποτα σωστό στο παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλή διαιτησία από τον Ομπρένοβιτς που δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιόβιτς (15′, 57′, 65′, 79′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (83′ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (74′ Ζίνι), Λιούμπιτσιτς (56′ Κοϊτά), Βάργκα (56′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (84′ Μάνταλος). Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας (81′ Κυριακόπουλος), Τουμπά, Γεντβάι (67′ Πάλμερ-Μπράουν), Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν (67′ Σάντσες), Μπακασέτας, Ζαρουρί (46′ Παντελίδης), Πελίστρι (81′ Σφιντέρσκι), Τετέι.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (24/1, 19:30)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (25/1, 19:30)