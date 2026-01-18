ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 στο 79′, με τέσσερα τα γκολ του Γιόβιτς (vids)
Εντυπωσιακό ο Λούκα Γιόβιτς απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς έχει σκοράρει και τα τέσσερα γκολ της ΑΕΚ, στο 15', το 57΄, το 65' και το 79'. Δείτε βίντεο.
- Ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου
- Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ
- Μερτς: «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις»
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου στον Κηφισό - Δείτε αναλυτικά
Εντυπωσιακή απόδοση από τον Λούκα Γιόβιτς – στην OPAP Arena- με τον Σέρβο φορ να έχει πετύχει καρέ τερμάτων για την ΑΕΚ, απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League.
Η ΑΕΚ συνέχισε να κυριαρχεί επί του Παναθηναϊκού και βρήκε ακόμη δύο γκολ και πάλι με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει κάνοντας και πάλι χατ τρικ απέναντι στους πράσινους, όπως και στον πρώτο γύρο!
Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα (65′) ο φορ της Ένωσης έκανε και το 3-0 για την ομάδα του δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να βγάλει αντίδραση και έστω να κρατήσει τη μπάλα στα πόδια του κι έτσι στο 79′, μετά από τρομερή ενέργεια του Ρότα, ο φορ των κιτρινόμαυρων πέτυχε τέταρτο γκολ για την ομάδα του και τον ίδιο.
Δείτε το βίντεο με το 4-0 από τον Γιόβιτς
Το βίντεο με το 3-0 από τον Γιόβιτς
Δείτε το 2-0
Και θυμηθείτε και το 1-0
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Με τέσσερα γκολ του Γιόβιτς η «Ένωση» (vid)
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 στο 79′, με τέσσερα τα γκολ του Γιόβιτς (vids)
- Λουτσέσκου: «Αγαπώ τη νοοτροπία του Ζαφείρη, φανταστικός ο Χατσίδης»
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ για την «Ένωση» (vid)
- LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
- Άστον Βίλα – Έβερτον 0-1: Ήττα σοκ για τους «Χωριάτες»
- Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις