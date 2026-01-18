ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 στο 79′, με τέσσερα τα γκολ του Γιόβιτς (vids)

Εντυπωσιακή απόδοση από τον Λούκα Γιόβιτς – στην OPAP Arena- με τον Σέρβο φορ να έχει πετύχει καρέ τερμάτων για την ΑΕΚ, απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΚ συνέχισε να κυριαρχεί επί του Παναθηναϊκού και βρήκε ακόμη δύο γκολ και πάλι με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει κάνοντας και πάλι χατ τρικ απέναντι στους πράσινους, όπως και στον πρώτο γύρο!

Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα (65′) ο φορ της Ένωσης έκανε και το 3-0 για την ομάδα του δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να βγάλει αντίδραση και έστω να κρατήσει τη μπάλα στα πόδια του κι έτσι στο 79′, μετά από τρομερή ενέργεια του Ρότα, ο φορ των κιτρινόμαυρων πέτυχε τέταρτο γκολ για την ομάδα του και τον ίδιο.

