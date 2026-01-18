ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ για την «Ένωση» (vid)

Με γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 15’, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Ο Λιούμπιτσιτς σέντραρε στο πρώτο δοκάρι, ο Γιόβιτς πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή την έστειλε στα δίχτυα του Λαφόν για το 1-0 της ΑΕΚ.

Έτσι η Ένωση μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 20άλεπτο.

Δείτε το γκολ της ΑΕΚ για το 1-0