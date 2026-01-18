Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΑΕΚ στο κρίσιμο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής Stoiximan Super League (Κυριακή 18/1 21:00), ευελπιστώντας να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα μέσα στο 2026.

Ο Αλμπάν Λαφόν διατηρεί τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να είναι οι Ντάβιντε Καλάμπρια, Τιν Γεντβάι, Αχμέντ Τουμπά και Γιάννης Κώτσιρας. Στη μεσαία γραμμή βρίσκεται ο Πέδρο Τσιριβέγια με τον Άνταμ Τσέριν, έχοντας μπροστά τους σε «ελεύθερο» ρόλο τον Τάσο Μπακασέτα.

Η επιθετική τριάδα των πράσινων θα είναι οι Ανάς Ζαρουρί, Φακούντο Πελίστρι και Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.