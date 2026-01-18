ΑΕΚ: Η αρχική 11άδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Μάρκο Νίκολιτς κατεβάζει 11άδα για το ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό με δίδυμο Γιόβιτς – Βάργκα στην επίθεση – Δείτε την 11άδα.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00), για την 17η αγωνιστική της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να παρατάσσει την ομάδα του με δίδυμο Γιόβιτς – Βάργκα στην επίθεση.
Ο Σέρβος τεχνικός χρησιμοποιεί από την αρχή τόσο τον Γιόβιτς όσο και τον Βάργκα, θέλοντας να πιέσει από την αρχή την άμυνα του Παναθηναϊκού.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την «κιτρινόμαυρη» εστία θα βρίσκεται ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πήλιο στην τετράδα της άμυνας. Οι Μαρίν και Πινέδα θα είναι στα χαφ, με τους Λιούμπιτσιτς και Γκατσίνοβιτς στα δύο άκρα, ενώ στην επίθεση θα είναι οι Γιόβιτς και Βάργκα.
Συνοπτικά η 11άδα της ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος – Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γκατσίνοβιτς – Γιόβιτς, Βάργκα.
Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.
Η σχετική ανάρτηση:
