Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αντίνο

O Παναθηναϊκός συμφώνησε πριν λίγα 24ωρα σε όλα με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο και ο Αργεντινός εξτρέμ «πάτησε» το πόδι του στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Ο Σαντίνο Αντίνο έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ελλάδα για τους πράσινους και αναμένεται μέσα στην ημέρα ή το αργότερο τη Δευτέρα να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτηση του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός εξτρέμ ξεκίνησε χθες το ταξίδι του για την Ελλάδα, μετεπιβιβάστηκε στην Ισπανία και προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι. Μαζί του ακολούθησαν στο μακρινό ταξίδι μέλη της οικογένειάς του και οι εκπρόσωποί του.

Ολοκληρώνει το deal ο Αντίνο με τον Παναθηναϊκό

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, με τον Στέφανο Κοτσόλη και αφού ξεκουραστεί θα ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντίνο έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο 4,5 ετών, ενώ οι πράσινοι τα έχουν βρει και με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του, αποκτώντας το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με το άλλο 25% να παραμένει στην αργεντίνικη ομάδα.