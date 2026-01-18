Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό – Νίκες για ΠΑΟΚ και ΑΕΛ στα υπόλοιπα ματς της ημέρας.
- Ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου
- Το νομικό στοίχημα πίσω από τους δασμούς Τραμπ
- Μερτς: «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις»
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου στον Κηφισό - Δείτε αναλυτικά
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει τέσσερα γκολ και την Ένωση να επικρατεί του Τριφυλλιού με 4-0, για την 17η αγωνιστική της Super League.
Με αυτή τη νίκη η Ένωση ανέβηκε στους 41 βαθμούς και έπιασε στην κορυφή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε με 3-0 τον ΟΦΗ. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 39, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.
Στην 5η θέση και τους 25 βαθμούς έμεινε ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να είναι απογοητευτικοί και να χάνουν εύκολα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Νωρίτερα η ΑΕΛ επικράτησε εντός έδρας του Άρη με 1-0 και ανέβηκε στους 13 βαθμούς, ενώ ο Άρης έμεινε στους 21. Χθες (17/1), ο Πανσερραϊκός νίκησε στις Σέρρες την Κηφισιά με ανατροπή 2-1.
Αύριο (19/1) είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν τα παιχνίδια: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (18:00) και Βόλος – Ατρόμητος (20:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
20:00 Βόλος – Ατρόμητος
*Το Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός αναβλήθηκε.
Η βαθμολογία της Super League:
H επόμενη αγωνιστική (18η) της Super League:
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
17:00 Ολυμπιακός – Βόλος
19:30 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
20:00 ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
16:00 Άρης – Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλήθηκε
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 στο 79′, με τέσσερα τα γκολ του Γιόβιτς (vids)
- Λουτσέσκου: «Αγαπώ τη νοοτροπία του Ζαφείρη, φανταστικός ο Χατσίδης»
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ για την «Ένωση» (vid)
- LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
- Άστον Βίλα – Έβερτον 0-1: Ήττα σοκ για τους «Χωριάτες»
- Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
- Παίζει τα… ρέστα του ο Φρανκ – «Τελικός» για τον Δανό, το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις