ΑΕΚ: Καρέ τερμάτων μετά από 25χρόνια – Ο Γιόβιτς έγραψε ιστορία κόντρα στον Παναθηναϊκό (pics, vids)
Ο Γιόβιτς έβαλε τέσσερα γκολ στο ματς με τον Παναθηναϊκό και έγινε ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ που πετυχαίνει καρέ μετά από 25 χρόνια.
Ο Λούκα Γιόβιτς «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ στην αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στους Πράσινους και κατάφερε να γράψει ιστορία!
Συγκεκριμένα, μετά την εμφατική 4άρα, ο Γιόβιτς έγινε ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ που πετυχαίνει καρέ για την Ένωση μετά από 25 χρόνια.
Ο τελευταίος που είχε επιτύχει κάτι ανάλογο για τους κιτρινόμαυρους ήταν ο εμβληματικός Ντέμης Νικολαΐδης τον Μάρτιο του 2000 σε αγώνα της ΑΕΚ με τον Ιωνικό, ενώ ο τελευταίος ξένος της Ένωσης με καρέ ήταν ο Ντάκολ το 2014 σε ματς της Γ’ Εθνικής με τον Άγιο Νικόλαο και ο Μπατίστα το μακρινό 1989 σε αναμέτρηση εναντίον του Πανιωνίου.
Το πρώτο γκολ του Γιόβιτς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Το «σόου» του Γιόβιτς υπέταξε για ακόμη μία φορά τον Παναθηναϊκό και μετά το χατ τρικ στη Λεωφόρο, ο Σέρβος «killer» έβαλε ξανά την υπογραφή του σε μία εμφατική νίκη για το σύνολο του Νίκολιτς και παράλληλα έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει τόσα γκολ και στα δύο ντέρμπι της σεζόν.
Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε καρέ για την ΑΕΚ, κάτι που είχε να κάνει παίκτης της σε επίσημο ματς από 01.03.2014 (Αλεξάντερ Ντακόλ με Άγιο Νικόλαο), ενώ σε αγώνα Α’ Εθνικής από τις 19.03.2000 (Ντέμης Νικολαϊδης με Ιωνικό). Τελευταίος ξένος της με καρέ ο Μπατίστα 28.10.1989 με Πανιώνιο. pic.twitter.com/k1OOy9ciRh
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη χθεσινή του εμφάνιση, ο Λούκα Γιόβιτς έφτασε κοντά στο να αγγίξει το προσωπικό του ρεκόρ με πέντε τέρματα, επίδοση που είχε πετύχει με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Όπως ο ίδιος ανέφερε, σκέφτηκε ότι ήταν κοντά στο να ισοφαρίσει το ρεκόρ του, αλλά το πιο σημαντικό για εκείνον είναι ότι η ΑΕΚ πήρε μία πολύ σημαντική νίκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λούκα Γιόβιτς «μετράει» μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν, 15 γκολ και 1 ασίστ με τη φανέλα της ΑΕΚ.
