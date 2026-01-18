sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Νίκολιτς: «Θέλαμε να βρει φόρμα ο Γιόβιτς»
Νίκολιτς: «Θέλαμε να βρει φόρμα ο Γιόβιτς»

Ο Μάρκο Νίκολιτς έσταζε μέλι για τον MVP Γιόβιτς και μίλησε για τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Ο πανευτυχής Μάρκο Νίκολιτς είχε μόνο καλά λόγια να πει μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ επί του ΠΑΟ ενώ αποθέωσε τον Λούκα Γιόβιτς που πέτυχε τέσσερα γκολ.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για την εκκωφαντική επιστροφή της ΑΕΚ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες που δεν ήταν εύκολο, μετά τον αποκλεισμό. Στο πρώτο μέρος φαινόταν να είμαστε επηρεασμένοι από το ματς του Κυπέλλου. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι απόλαυση να προπονώ σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος δίνει ώθηση στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεβήκαμε στην πρώτη θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι, πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Αστέρα ATKOΡ, που έχει νέο προπονητή».

Για τον Γιόβιτς: «Εκπληκτική απόδοση, τι να πεις όταν κάποιος πετυχαίνει 4 γκολ. Χειροκροτήθηκε από το γήπεδο και είμαστε ευγνώμονες, μας έλειψε στα προηγούμενα δύο ματς, θέλαμε να βρει φόρμα. Είναι τώρα και στην πρώτη θέση των σκόρερ πανάξια. Ήταν καταπληκτική η συμβολή όλων των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, εξαιρετική ώθηση, ο Ζοάο και ο Κοϊτά. Όποιος έμπαινε έδινε κάτι, έκανε ντεμπούτο και ο Γκεοργκίεφ».

