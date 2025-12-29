Νίκολιτς: «Ζω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου στην ΑΕΚ»

Με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ και τα όσα βιώνει στον σύλλογο μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sport Klub» της Σερβίας.

Ο προπονητής της Ένωσης τόνισε χαρακτηριστικά πως βιώνει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας, στις μεταγραφές ενώ αποθέωσε τον Λούκα Γιόβιτς.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από ολιγοήμερες διακοπές: «Οι υποχρεώσεις μάς καλούν, δεν υπάρχει διακοπή. Θα υπάρξει μια κολασμένη σειρά αγώνων από τις 11 Ιανουαρίου και μετά στο Κύπελλο και στο Conference League».

Για το πώς πήγε για τον ίδιο το 2025: «Μια εκπληκτική χρονιά! Το πρώτο μέρος, πρώτα στην ΤΣΣΚΑ, κερδίζοντας το Κύπελλο Ρωσίας, χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, η έναρξη στην ΑΕΚ, μια υπέροχη υποδοχή στην Αθήνα, το κοινό, τους οπαδούς, όλους τους ανθρώπους του συλλόγου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα, κάτι που κατά κάποιο τρόπο μας τρομάζει. Είμαστε πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα, στη φάση των 16 του League Conference και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο και καλύτερα! Υπάρχουν τώρα δύο πιθανότητες: να υπερασπιστούμε όσα πετύχαμε ή να πέσουμε! Ίσως όλα ήρθαν νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά μόνοι μας δώσαμε στον εαυτό μας μια αποστολή για την άνοιξη».

Για το τι θέλει για την ΑΕΚ στο 2026: «Δεν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, είναι μια μεταβατική σεζόν, νέος προπονητής και διευθυντής, επτά ποδοσφαιριστές έχουν φύγει, μερικοί ακόμα θα φτάσουν για τον χειμώνα, θα φτάσουν και άλλοι… Στο Conference League θέλουμε να φτάσουμε στα προημιτελικά, θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Στο Κύπελλο ο στόχος είναι ο τελικός, θα πάμε μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοι στο ομαδικό πρότζεκτ είναι μπροστά μας, αν και με πιο ακριβά ρόστερ, τα χρήματα δεν εγγυώνται μια θέση. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος!».

Για το πώς περνά στην Ελλάδα: «Απολαμβάνω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου, με μια εξαιρετική ισορροπία ποιότητας ζωής και αφοσίωσης στην οικογένεια και τον αθλητισμό. Η ΑΕΚ, ένας ιδιαίτερος σύλλογος, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και ολόκληρη την Τουρκία, με ασυνήθιστα συνδεδεμένους οπαδούς, με δέχτηκε ως δικό της άνθρωπο. Φανταστικό, ας διαρκέσει! Ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Απασχολημένος με τη δουλειά, δεν ανακατεύεται στην ομάδα. Είναι πάντα εκεί, για την ομάδα, τους παίκτες, τους προπονητές, χαρισματικός και άνθρωπος του λαού, ανεξάρτητα από τα χρήματα. Ο αθλητικός διευθυντής είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με πρόσκληση του οποίου ήρθα, μετά από χρόνια στη Ζενίτ, την Πάρμα, τη Μασσαλία, τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τώρα έχουμε αναλάβει το ίδιο έργο».

Για την παρουσία του Γιόβιτς: «Ο Λούκα είναι πολύ ευχαριστημένος με τον τωρινό του ρόλο, βρίσκεται σε μια φανταστική σειρά αγώνων. Και μόλις αρχίζει να βρίσκει τη φόρμα του, το ξέρω αυτό, όπως και ο Γιόβιτς! Ένας εξαιρετικά ποιοτικός ποδοσφαιριστής, δεν είχα το παραμικρό δίλημμα όταν εμφανίστηκε η πιθανότητα συνεργασίας. Είμαστε μαζί σε ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα οφέλη του οποίου μπορούν να γίνουν αισθητά και στο σερβικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι πλέον ο μικρός Λούκα! Είναι καιρός να ωριμάσει, δυστυχώς δεν είχε ηγετικό ρόλο στους συλλόγους πριν την ΑΕΚ. Παρουσίασα τον Γιόβιτς λίγο πριν την άφιξή του: θα παίζει συνέχεια, θέλω να είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας. Απλώς να είναι υγιής και να το διασκεδάζει».

Για τους πολλούς ξένους που έχει η ομάδα: «Τα αποδυτήρια είναι διεθνή, άνθρωποι από 17 διαφορετικές χώρες την ομάδα μας. Κάθε είδους χαρακτήρες, πολιτισμοί, θρησκείες, ενωμένοι σε μια ποδοσφαιρική αποστολή. Ο μεγαλύτερος θρύλος του συλλόγου είναι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, είμαστε ακόμα σε επαφή σήμερα. Υπάρχουν πολλοί Σέρβοι που πέτυχαν στην Ελλάδα. Ο Ίλια Ίβιτς, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, καλαθοσφαιριστές, πολίστες, σε διαφορετικούς ρόλους, είμαστε πολλοί. Μια μεγάλη παροικία του λαού μας βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αθήνας, όπου ζούμε».

Για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος: «Είμαι έκπληκτος! Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μία στο Champions League και στο Conference και δύο στο Europa League. Από το καλοκαίρι, θα υπάρχουν από δύο στην ισχυρότερη διασυλλογική διοργάνωση και στο Europa League. Δείτε τα γεγονότα: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League του 2022, πριν από τρία χρόνια η ομάδα νέων βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Και εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την κορυφή της Ελλάδας! Παιδιά ηλικίας 19 έως 23 ετών, με εξαίρεση τον Παυλίδη και τον Μπακασέτα… Η νεανική ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί τη Γερμανία για την πρώτη θέση στον όμιλο. Υπάρχει μεγάλη διασπορά, πολλοί παίκτες στο εξωτερικό, και οι άλλοι σύλλογοι ανεβαίνουν: Λεβαδειακός, Ατρόμητος με τον Ντούσαν Κέρκεζ. Στη δεύτερη κατηγορία, ο Νεμπόισα Βιγνιέβιτς είναι σε πάγκο».