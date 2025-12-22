Νίκολιτς: «Τον Μάϊο κρίνονται όλα, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια»
Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ με 2-1, ξεκαθάρισε πως όλα θα κριθούν τον Μάιο.
Η ΑΕΚ χρειάστηκε να κάνει τη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για να επικρατήσει του ΟΦΗ με 2-1 στην «OPAP Arena», και πέρασε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League. Ο Μάρκο Νίκολις μιλώντας μετά τον αγώνα, δήλωσε ευχαριστημένος από τη νίκη, αλλά ξεκαθάρισε ότι όλα όσον αφορά το πρωτάθλημα κρίνονται στο φινάλε.
Επίσης ο Σέρβος τεχνικός της «Ένωσης» ευχαρίστησε τον κόσμο τη στήριξή του.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς όταν θέλαμε την ώθηση μας την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση, δεν υπήρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιρίες είχαμε το πέναλτι το χαμένο. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε. Υπήρχε καταπόνηση. Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε.
Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάϊο κρίνονται όλα. Τώρα έχουμε κενό για 7 μέρες, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και πολλά δύσκολα ματς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά την διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω.
Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλος τους οπαδούς της ΑΕΚ».
