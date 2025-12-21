Όλα τα γκολ και τα highlights της 15ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των πρώτων δύο ημερών της 15ης αγωνιστικής της Super League, με την οποία ολοκληρώνεται και η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα για το 2025. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των έξι πρώτων αγώνων, αφού το τελευταίο ματς της χρονιάς, το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός, είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα τις Δευτέρας (18:00).

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, το Σάββατο, ο Άρης πήρε μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα με 1-0.

Λίγο μετά, ο Βόλος πήρε επίσης μια πολύ σημαντική για αυτόν νίκη, επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στο Πανθεσσαλικό και έμεινε μόνος 5ος στη βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού.

Στο τελευταίο ματς του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να αφήσει δύο βαθμούς (1-1) σε ένα ματς που ο Άγγελος Ευαγγέλου έκλεισε τα μάτια σε καθαρό πέναλτι και ταυτόχρονα επέτρεψε στην Κηφισιά να διακωμωδήσει το ποδόσφαιρο με τις συνεχείς ατιμώρητες καθυστερήσεις.

Την Κυριακή πια, ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος μοιράστηκαν τους βαθμούς μετά από ένα 0-0 που έχει ήδη ξεχαστεί απ’ όλους.

Στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ έκανε πάρτι στην Τούμπα και νίκησε εύκολα 2-0 τον κακό Παναθηναϊκό, με τον Δικέφαλο να πλησιάζει στον ένα βαθμό τον Ολυμπιακό και το Τριφύλλι να πέφτει στην 6η θέση.

Στο φινάλε του προγράμματος της Κυριακής, στην OPAP Arena, η ΑΕΚ ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 από το πρώτο ημίχρονο και νίκησε 2-1 τον ΟΦΗ, για να περάσει έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 20/12

Αστέρας Aktor – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21/12

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22/12

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (16η):

Σάββατο 10/1

17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Κυριακή 11/1

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Aktor

19:30 Άρης – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός