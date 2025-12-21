Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (pic)
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό και της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ – Αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική.
Η ΑΕΚ με γκολ των Λιούμπισιτς (54’) και Γιόβιτς (68’) επικράτησε με ανατροπή του ΟΦΗ (2-1) και ολοκλήρωσε με νίκη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025.
Με αυτό το τρίποντο η Ένωση έφτασε τους 37 βαθμούς και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 36 πόντους και τον ΠΑΟΚ με 35.
Οι Ασπρόμαυροι νωρίτερα νίκησαν τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα με 2-0 και επέστρεψαν στις νίκες, ενώ στο άλλο παιχνίδι της ημέρας ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (22/12) με το παιχνίδι Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (18:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής
Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής
10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
