Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (pic)

Η ΑΕΚ με γκολ των Λιούμπισιτς (54’) και Γιόβιτς (68’) επικράτησε με ανατροπή του ΟΦΗ (2-1) και ολοκλήρωσε με νίκη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2025.

Με αυτό το τρίποντο η Ένωση έφτασε τους 37 βαθμούς και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 36 πόντους και τον ΠΑΟΚ με 35.

Οι Ασπρόμαυροι νωρίτερα νίκησαν τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα με 2-0 και επέστρεψαν στις νίκες, ενώ στο άλλο παιχνίδι της ημέρας ΑΕΛ Novibet και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (22/12) με το παιχνίδι Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (18:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός