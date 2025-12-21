ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!

Χριστούγεννα στην κορυφή θα κάνει η ΑΕΚ! Σε ένα παιχνίδι που στράβωσε από νωρίς, η Ένωση τούμπαρε με 2-1 τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 15η αγωνιστική της Super League και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Παράλληλα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έσπασε και την «κατάρα» που την ήθελε να γκελάρει στο τελευταίο ματς του χρόνου.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα ήταν οι Γκρούγιτς, Μαρίν, με τους Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο να κινούνται πίσω από τον Γιόβιτς.

Για τον ΟΦΗ ο Λίλο ήταν κάτω από τα δοκάρια ενώ την τριάδα στην άμυνα αποτέλεσαν οι Κωστούλας, Κρίζμανιτς και Λαμπρόπουλος. Στα άκρα ήταν οι Γκονθάλεθ, Αποστολάκης ενώ στην μεσαία γραμμή οι Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας και στην επίθεση οι Νους, Σαλσέδο.

Τρομερός ΟΦΗ, μοιραίος Γιόβιτς

Ο ΟΦΗ μπήκε εντυπωσιακά στο ματς και μόλις στο 2’ άνοιξε το σκορ όταν ο Κωστούλας έκανε βαθιά μπαλιά, ο Νους έφυγε στον χώρο και αφού απέφυγε τον Βίντα έκανε παράλληλο γύρισμα για το 0-1 του Σαλσέδο σε κενό τέρμα. Οι Κρητικοί έβγαιναν πολύ εύκολα στην επίθεση και στο 4’ ο Σαλσέδο είχε νέα ευκαιρία με σουτ. Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών ο Γιόβιτς σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μαρίν στον Λίλο νωρίτερα.

Στο 22’ ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από το δεύτερο γκολ, με το τρομερό σουτ του Σενγκέλια να σταματά στο δοκάρι του Στρακόσα. Από λάθος του Γκρούγιτς στο 27’ ο Σαλσέδο έχασε νέα ευκαιρία ενώ στο 28’ ο Λίλο έβγαλε εντυπωσιακά το σουτ του Καλοσκάμη. Στο 31΄ο Λιούμπισιτς σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο Γιόβιτς που έκανε την κεφαλιά-πάσα ήταν οφσάιντ.

Η ΑΕΚ πίεζε όλο και περισσότερο όσο περνούσε ο χρόνος και στο 43’ ένα σουτ του Ζοάο Μάριο έφυγε λίγο έξω. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο Πενράις κέρδισε πέναλτι σε απρόσεκτο μαρκάρισμα του Γκονζάλεζ, αλλά ο Γιόβιτς που εκτέλεσε έστειλε την μπάλα άουτ και το 0-1 δεν άλλαξε.

Το έφερε τούμπα η ΑΕΚ, πάλεψε ο ΟΦΗ ως το τέλος

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρος μπήκαν στο ματς οι Μάνταλος και Κοϊτά που έδωσαν ώθηση στην ΑΕΚ. Στο 48’ από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου ο Γιόβιτς με κεφαλιά σκόραρε, αλλά και πάλι το γκολ ακυρώθηκε καθώς ήταν εκτεθειμένος. Έξι λεπτά μετά όμως, ο Κοϊτά έπιασε δυνατό σουτ, ο Λίλο απέκρουσε ασταθώς και ο Λιούμπισιτς με κεφαλιά έκανε το 1-1 σκοράροντας σε τρίτο σερί παιχνίδι.

Στο 67′ ήρθε και η ανατροπή για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς από κόρνερ του Μαρίν, με τους φιλοξενούμενους να ζητούν επιθετικό φάουλ του Σέρβου, αλλά αυτή τη φορά το γκολ μέτρησε κανονικά. Από εκεί και μετά η Ένωση έχασε μέτρα στο γήπεδο, άρχισε να βγαίνει η κούραση και ο ΟΦΗ πίεσε για ένα γκολ το οποίο δεν βρήκε ποτέ, αφού στην καλύτερη στιγμή του, ο Στρακόσα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την κεφαλιά του Ρακόνιατς στο 90+5′.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η γρήγορη ισοφάριση της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η είσοδος του Μάνταλου άλλαξε την εικόνα του ματς και οδήγησε την ΑΕΚ στην ανατροπή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Γκρούγιτς ήταν κακός και δικαιολογημένα αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Φωτιάς ακύρωσε χωρίς VAR το γκολ του Γιόβιτς ενώ έδωσε αμέσως το πέναλτι στον Πενράις.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR εξέτασε τη φάση του 2-1, με το γκολ του Γιόβιτς να μετράει κανονικά.

ΣΚΟΡΕΡ:

Λιούμπισιτς (54’), Γιόβιτς (67’) / Σαλσέδο (2΄)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (71′ Πήλιος), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς (46′ Μάνταλος), Μαρίν, Ζοάο Μάριο (78′ Κουτέσα), Λιούμπισιτς (87′ Ελίασον), Καλοσκάμης (46′ Κοϊτά), Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ (89′ Ράκονιατς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (78′ Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος (78′ Λιούις), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας (14′ Σενγκέλια), Νους (78′ Νέιρα), Σαλσέδο

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Άρης – ΑΕΚ (11/1, 19:30)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (11/1, 17:30).