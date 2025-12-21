ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 0-0: Κακό ματς, όλα μηδέν στον κάμπο (vid)

Το τελικό 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον Ατρόμητο, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αντικατοπτρίζει και την εικόνα του αγώνα, καθώς το ματς δεν είχε μεγάλη φάση. Μπορεί η ΑΕΛ Novibet να καιγόταν για βαθμούς, όμως δεν ρίσκαρε απέναντι στον Ατρόμητο που φάνηκε να βολεύεται με την ισοπαλία.

Η ΑΕΛ παραμένει 13η με εννέα βαθμούς και ο Ατρόμητος είναι 11ος. Ο Ατρόμητος προέρχονταν από την πρώτη του νίκη επί του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΛ έχει δυο βαθμούς στα τελευταία επτά παιχνίδια, ενώ προέρχονταν από ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.

ΑΕΛ και Ατρόμητος ξεκίνησαν με… σούπα και το κακό θέαμα συνεχίστηκε μέχρι το τέλος. Οι παίκτες των δυο ομάδων ταλαιπωρούσαν τη μπάλα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίωρο μόνο η ΑΕΛ είχε δυο επισκέψεις στη αντίπαλη εστία, όμως οι παίκτες της δεν είχαν καλά τελειώματα. Στο 7’ ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε σουτ του Τούμτα, ενώ στο 20’ δεν υπήρχε παίκτης να εκμεταλλευτεί το γύρισμα του Πέρες, παράλληλα προς την εστία. Στο 33’ ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε και σουτ του Γκαράτε.

Σε γενικές γραμμές το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό. Οι θεατές θα πρέπει να βαρέθηκαν.

Τίποτα δεν άλλαξε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, πάλι το ματς δεν είχε φάσεις. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Όταν η μια ομάδα αμύνονταν, η άλλη προσπαθούσε να απειλήσει με αντεπιθέσεις. Προς το τέλος πίεσε περισσότερο η ΑΕΛ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι άμυνες, καθώς οι δυο ομάδες προσπάθησαν να μη δεχθούν γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Σάββας Παντελίδης έκανε όλες τις αλλαγές μέχρι το 74’, όμως και πάλι δεν άλλαξε η εικόνα της ομάδας του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Δεν υπήρξε κάποιος που να δώσει αφορμή, αν και δεν υπήρξε ούτε καλύτερος!

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βεργέτης (Αρκαδίας) δεν είχε φάσεις και έριξε το βάρος στον πειθαρχικό έλεγχο, με τέσσερις κίτρινες στην ΑΕΛ και δυο στον Ατρόμητο. Η ΑΕΛ ζήτησε αποβολή του Τσαντίλα, λίγο πριν γίνει αλλαγή του (65’), για τράβηγμα στον Παντελάκη, ο οποίος έπεσε στο έδαφος και έπιανε το πρόσωπο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) δεν είχε φάση.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (74’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Σουρλής (81’ Ατανάσοφ), Πέρες, Μούργος (81’ Χατζηστραβός), Τούπτα, Σαγκάλ (74’ Ουάρντα), Γκάρατε (65’ Γκαράτε)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα (90+1’ Τζοβάρος), Μίχορλ, Μπάκου (85’ Αϊτόρ), Τσαντίλας (65’ Φαν Βέερτ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

10/1 Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet (17:00)

10/1 Ατρόμητος-Ολυμπιακός (19:30)