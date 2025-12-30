sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Βοτανικός: Ένα δώρο αξίας 300 εκατ. ευρώ σε Αλαφούζο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 30 Δεκεμβρίου 2025 | 13:45

Βοτανικός: Ένα δώρο αξίας 300 εκατ. ευρώ σε Αλαφούζο και Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Αλαφούζος επισκέφτηκε τον Βοτανικό μαζί με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Χάρη Δούκα, προκειμένου να επιθεωρήσουν τα έργα ενός… δώρου αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Αλαφούζος, μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα επισκέφτηκαν το πρωί της Τρίτης τον Βοτανικό, προκειμένου να επιθεωρήσουν τα έργα που γίνονται στο μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε ποτέ σε σύλλογο. Ο Βοτανικός, το νέο γήπεδο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027 και έχει τις… ευλογίες του Δήμου, αλλά και του κράτους αποτελεί ένα έργο αξίας 300 εκατ. ευρώ που παρέχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στους πράσινους και στον «ταλαιπωρημένο» ιδιοκτήτη τους.

Τα έργα και τα τσιμέντα στον Βοτανικό έχουν πέσει και οι ειδήσεις… πέφτουν βροχή για τις λεπτομέρειες, μιας και θα έχει χωρητικότητα 39.074 θέσεις, 1294 θέσεις στις σουίτες και 216 για δημοσιογράφους, ενώ θα διαθέτει και τάφρο.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν τίποτα, συγκριτικά με το μεγάλο δώρο που αποφασίστηκε να γίνει στον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος μπορεί να βλέπει στο αγωνιστικό κομμάτι τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να ορθοποδήσει, όμως με τον μποναμά του γηπέδου και γλιτώνει και θα έχει καταφέρει με 300 εκατ. ευρώ να φτιάξει το γήπεδο του τριφυλλιού και παράλληλα να ανεβάσει την αξία της ΠΑΕ, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό, για να την πουλήσει.

Ο αντίκτυπος στο δώρο που έλαβε ο Αλαφούζος λοιπόν είναι τεράστια και τα κέρδη πολύ περισσότερα από την κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό που θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

Το σκάνδαλο με την πριμοδότηση μέσω του δώρου που πήρε ο Αλαφούζος

Το «παραμύθι» για τη Λεωφόρο που ορίζεται ως ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 3983 του 2011 και επιβεβαιώθηκε το 2013 με το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

Ετος 20 Νοεμβρίου 2020 υπογράφηκε η σύμβαση από πέντε εμπλεκόμενα μέρη, τον τότε υπουργό Ανάπτυξης, Αδωνι Γεωργιάδη, τον Κώστα Μπακογιάννη για λογαριασμό του δήμου Αθηναίων, του Τάκη Μαλακατέ, προέδρου του Ερασιτέχνη, του Γιάννη Αλαφούζου, για λογαριασμό της ΠΑΕ και τον Βασίλειο Ψάλτη, που εκπροσώπησε την ΑΕΠ Ελαιώνα, στην οποία συμμετέχουν δύο τράπεζες, η Alpha Bank και η Πειραιώς.

Τα κόστη για το νέο γήπεδο φτάνουν τα 300 εκατ. ευρώ, με τα 150 εκατ. να είναι για το γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα για όσα θα γίνουν στον Βοτανικό, για να μπορέσει να λειτουργήσει το γήπεδο σε μια τεράστια έκταση, που θα γίνουν μεταξύ άλλων και πεζογέφυρες, υπογειοποιήσεις, πάρκο πρασίνου κλπ.

Από το γήπεδο και την κατασκευή του, μέχρι τους χώρους γύρω από το γήπεδο, τις απαλλοτριώσεις, αλλά και την απορρύπανση της περιοχής που επίσης θέλει πολλά εκατομμύρια. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως ο Παναθηναϊκός για το δώρο του Βοτανικό παραχώρησε τη Λεωφόρο, η οποία αγγίζει σε αξία τα 450 εκατ. ευρώ, μόνο που το οικόπεδο δεν ανήκει στην ομάδα! Το «Απόστολος Νικολαϊδης» ανήκει στον σύλλογο, όσο υπάρχει ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Ο δήμος Αθηναίων έχει εγκρίνει κονδύλι 94.332.285,7 ευρώ, για το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αλλα 100 εκατ. ευρώ προβλέπει η σύμβαση να δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη που θα πληρωθούν από τις τράπεζες, δηλαδή, από την ΑΠΕ Ελαιώνα, θα κοστίσουν σχεδόν 40 εκατ. ευρώ, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός αναφερόταν σε 258 εκατ. ευρώ.

Ο Δήμος Αθηναίων έκανε δώρο το οικόπεδο

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 20 Νοεμβρίου μπήκαν οι υπογραφές των πέντε εμπλεκόμενων μερών και όπως μπορεί να αντιληφθεί εύκολα κανείς ο δήμος Αθηναίων έβαλε το οικόπεδο και τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, αλλά θα παίρνει ένα ποσοστό από την μπουτίκ και την εστίαση. Ποσοστό που θα μοιράζεται με το δημόσιο. Κατά τα άλλα, ιδιοκτήτης του γηπέδου, για 99 χρόνια θα ‘ναι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός!

«Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησης και κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου του οποίου ο ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ περίπου. Για το σκοπό αυτό εισφέρει, ως μέρος της χρηματοδότησης του γηπέδου ποδοσφαίρου, το ακίνητο κυριότητάς του, αξίας -βάσει εκτιμήσεων- 40 εκατ. ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευρεθούν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίοι και θα παρασχεθούν στον Δήμο Αθηναίων.

Η χρήση και η λειτουργία του γηπέδου εκχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, για 99 χρόνια, με τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί και η Εθνική Ελλάδος», ανέφερε μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε εκείνη την ημέρα ο δήμος. Επί της ουσίας, ο Δήμος Αθηναίων, ως ιδιοκτήτης του γηπέδου, διατηρεί δικαιώματα ποσοστών από την εκμετάλλευση σε εμπορικές δραστηριότητες όπως μπουτίκ, εστίαση και καταστήματα, ενώ θα λαμβάνει ποσοστά επί των μισθωμάτων όταν οι χρήσεις ΔΕΝ ασκούνται απευθείας από την ΠΑΕ.

Ο Βοτανικός, η κατασκευή και οι συγκρίσεις

Ο Βοτανικός έχει πολύ μεγάλες διαφορές και οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες σε ένα δώρο 300 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή του δρομολογήθηκε με τον νόμο 3130/2003 άρθρο 46, παρ. 3. Εκεί περιγράφονται όλοι οι όροι οι προϋποθέσεις για το γήπεδο, που μετά την κατασκευή του παραχωρήθηκε στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για 49 χρόνια.

Τα περίπου 70 εκατ. ευρώ του κόστους καλύφθηκαν από χρήματα που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός και τα χρονοδιαγράμματα τηρήθηκαν στο ακέραιο. Και απλά για 15 χρόνια δεν θα κατέβαλε αντίτιμο στην πολιτεία, επειδή από το γκρέμισμα του παλαιού σταδίου, μέχρι το τελευταίο τούβλο στο νέο γήπεδο, όλα έγιναν με ίδια κεφάλαια.

Από εκεί και πέρα, το μόνο επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Γιάννης Αλαφούζος θα ήταν το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια! Πράγματι, και η «Αγιά Σοφιά» πριμοδοτήθηκε από το κράτος. Είτε άμεσα, δηλαδή, από την Περιφέρεια Αττικής είτε έμμεσα από εταιρείες που είχαν κάποια σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Ειδικά στην Περιφέρεια, οι δύο Περιφερειάρχες, η Ρένα Δούρου και ο Γιώργος Πατούλης συναγωνίστηκαν ποιος θα έκανε το μεγαλύτερο ρουσφέτι στην ΑΕΚ.

Μαζί περίπου 20 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΑΠ και από την Cosmote, τότε μιλάμε για περίπου 55- 60 εκατ. ευρώ που δόθηκαν με τον έναν ή, με τον άλλον τρόπο, για να φτιαχτεί το γήπεδο και για να μπορέσει να λειτουργήσει.

Αλλά ακόμα και το γήπεδο της ΑΕΚ μοιάζει μικρό μπροστά στο κόστος που καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι για τον Βοτανικό. Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο Ταμείο Ανάπτυξης. Τώρα, πώς γίνεται ανάπτυξη με γήπεδο μιας ομάδας, μόνο αυτοί που υπέγραψαν τη σύμβαση μπορούν να το εξηγήσουν και να το αναλύσουν.

