Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις, αφού αυτή τη φορά οι «πράσινοι» είδαν τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τούμπα, για τη 15η αγωνιστική της Super League, και να επικρατεί 2-0, με το σκορ να μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο…

Η παρουσία του «τριφυλλιού» στον αγωνιστικό χώρο έφερε έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος έσπευσε στα social media της ΠΑΕ για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και να κριτικάρει την πολύ άσχημη εικόνα της ομάδας, που μετά από 14 αγωνιστικές, μιας και έχει ένα ματς λιγότερο (με τον ΟΦΗ) είναι στην 6η θέση και αρκετά μακριά από την πρώτη τετράδα και τα play off για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Στο στόχαστρο βρέθηκε για ακόμη μία φορά ο ιδιοκτήτης, Γιάννης Αλαφούζος, όπως και οι παίκτες, πλην του Κότσαρη ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε κάτω από τα δοκάρια για να κρατήσει τη διαφορά σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Μάλιστα, κριτική δέχθηκε και ο Ράφα Μπενίτεθ από ορισμένους, για τις επιλογές του στην ενδεκάδα, αλλά και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Δικέφαλο του βορρά που κυριάρχησε απόλυτα στην Τούμπα και πήρε δίκαια τους τρεις βαθμούς.

«Αξιολύπητη όλη η ομάδα», «Πάλι καλά που ήταν ο Κότσαρης σήμερα», «Είστε όλοι ανίκανοι», «Τραγικοί παίκτες, τραγικός προπονητής», «Αλαφούζο πούλα», είναι μερικά από τα σχόλια των οπαδών του Παναθηναϊκού, με εκατοντάδες φίλους της ομάδας να «βράζουν» με την εικόνα στο ντέρμπι με τους ασπρόμαυρους.

Δείτε μερικά από τα σχόλια μετά τη νέα ήττα που έκανε ο Παναθηναϊκός: