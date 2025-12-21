Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»
Όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την πολύ σημαντική νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με 2-0.
- Ποιες συντάξεις και επιδόματα καταβάλλονται έως παραμονή Χριστουγέννων
- Σουδάν: Δέκα νεκροί σε αγορά του Νταρφούρ μετά από επίθεση με drone
- Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για κλοπές σε εκκλησίες και αυτοκίνητα - Αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας
Ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, επικρατώντας με 2-0, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του.
Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε τόνισε ότι η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι, ενώ το μόνο… κακό που βρήκε ήταν ότι δεν σκόραρε παραπάνω γκολ.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
«Τέλειο παιχνίδι. Άλλη μια νίκη σε ντέρμπι. Νικήσαμε στα ντέρμπι. Και αυτό πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για το ότι πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι να παλεύουμε για να πετύχουμε όσα θέλουμε.
Με όλο τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε και στα δυο ημίχρονα και το μόνο στενάχωρο είναι ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ. Με πολλές περίεργες καταστάσεις και με τραυματισμούς, πήραμε τη νίκη σε ένα δύσκολο χρονικό σημείο.
Θέλω να καταλάβουν οι παίκτες μου ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε ωραία πράγματα», κατέληξε ο Ρουμάνος τεχνικός στις πρώτες δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στο συνδρομητικό κανάλι.
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρόσθεσε:
Για το εάν τον κάνει περήφανο η εμφάνιση: «Υπήρχε κυριαρχία από μας σε όλο το 90λεπτο. Παίξαμε στο τοπ επίπεδο. Το μοναδικό «ψεγάδι» είναι η έκταση του σκορ, που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη γιατί είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα σήμερα, για να ολοκληρώσουμε το έτος με ένα νικηφόρο ντέρμπι. Η ομάδα βελτίωσε την απόδοση και την αυτοπεποίθηση της. Ήταν όλοι στο 100% της συγκέντρωσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Μπορώ να πω όχι δεν είμαι περήφανος αλλά είμαι ευχαριστημένος που η ομάδα έδειξε δυνατό χαρακτήρα και μαχητικό πνεύμα αντίδρασης».
Για την αξία που έδωσε η νίκη μετά τη γκέλα στο Περιστέρι και το γκολ του Μύθου: «Ο Μύθου έπαιξε πολύ καλά σήμερα. Για την ηλικία του, την απειρία του συγκριτικά με τους άλλους έπαιξε στο τοπ επίπεδο. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να αρχίσω από τον Τσιφτσή που ήταν εξαιρετικός και έδωσε αυτοπεποίθηση και λύσεις στην ανάπτυξη από πίσω. Όλοι ήταν έτσι. Όταν είμαστε έτσι είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε συνεχώς έτσι κάνοντας θυσίες. Ακόμα και όταν έχουμε δυσκολίες, είναι σημαντικό να τις προσπερνάμε.
Για το αν τελειώνει η περίοδος διαχείρισης των φορ: «Σήμερα ήταν μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Τσάλοφ. Πριν μπει στον αγώνα, ο Πάολο πήγε σε αυτόν του μίλησε και μετά όταν ήρθε στον πάγκο, ήρθε και του είπα «απλά θέλω να παλέψεις». Είτε έχουμε την μπάλα είτε όχι. Και το έκανε. Μετά τη διακοπή θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς παίκτες και το κέρδος με τον Μύθου. Διαφορετική η διαχείριση. Ο Γιακουμάκης ελπίζουμε την 3-4η μέρα μετά την άδεια να επιστρέψει. Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα οπότε θα τους χρειαστούμε όλους».
Για τον Ιανουάριο που κρίνει προκρίσεις και αν οι μεταγραφές θα είναι έτοιμες: «Πρέπει να είναι έτοιμοι. Η προετοιμασία δεν είναι προετοιμασία. Απλά θα ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος οπότε πάμε με το γκρουπ που έχουμε. Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο δουλειάς».
Για τους μεσοεπιθετικούς του: «Τοπ επιπέδου όλοι. Έχουμε έναν παίκτη που είναι 23 χρονών, τον Κωνσταντέλια. Έχουμε τον ώριμο Ζίβκοβιτς και τον Τάισον που… τώρα ξεκινάει την καριέρα του», κατέληξε ο Λουτσέσκου.
- «Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
- Μπενίτεθ: «Η απόσταση από τους υπόλοιπους δεν είναι εύκολο να καλυφθεί…»
- Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
- Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (pic)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1: Χριστούγεννα στην κορυφή με ανατροπή!
- Το σήκωσε ξανά στην πυγμαχία ο πολυνίκης Ολυμπιακός!
- Ο Ευαγγέλου και το «βραχυκύκλωμα» των διαιτητών από τον Λανουά
- Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις