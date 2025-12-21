Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, επικρατώντας με 2-0, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε τόνισε ότι η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι, ενώ το μόνο… κακό που βρήκε ήταν ότι δεν σκόραρε παραπάνω γκολ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Τέλειο παιχνίδι. Άλλη μια νίκη σε ντέρμπι. Νικήσαμε στα ντέρμπι. Και αυτό πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για το ότι πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι να παλεύουμε για να πετύχουμε όσα θέλουμε.

Με όλο τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε και στα δυο ημίχρονα και το μόνο στενάχωρο είναι ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ. Με πολλές περίεργες καταστάσεις και με τραυματισμούς, πήραμε τη νίκη σε ένα δύσκολο χρονικό σημείο.

Θέλω να καταλάβουν οι παίκτες μου ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε ωραία πράγματα», κατέληξε ο Ρουμάνος τεχνικός στις πρώτες δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στο συνδρομητικό κανάλι.

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρόσθεσε:

Για το εάν τον κάνει περήφανο η εμφάνιση: «Υπήρχε κυριαρχία από μας σε όλο το 90λεπτο. Παίξαμε στο τοπ επίπεδο. Το μοναδικό «ψεγάδι» είναι η έκταση του σκορ, που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη γιατί είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα σήμερα, για να ολοκληρώσουμε το έτος με ένα νικηφόρο ντέρμπι. Η ομάδα βελτίωσε την απόδοση και την αυτοπεποίθηση της. Ήταν όλοι στο 100% της συγκέντρωσης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες. Μπορώ να πω όχι δεν είμαι περήφανος αλλά είμαι ευχαριστημένος που η ομάδα έδειξε δυνατό χαρακτήρα και μαχητικό πνεύμα αντίδρασης».

Για την αξία που έδωσε η νίκη μετά τη γκέλα στο Περιστέρι και το γκολ του Μύθου: «Ο Μύθου έπαιξε πολύ καλά σήμερα. Για την ηλικία του, την απειρία του συγκριτικά με τους άλλους έπαιξε στο τοπ επίπεδο. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να αρχίσω από τον Τσιφτσή που ήταν εξαιρετικός και έδωσε αυτοπεποίθηση και λύσεις στην ανάπτυξη από πίσω. Όλοι ήταν έτσι. Όταν είμαστε έτσι είναι δύσκολο να μας αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε συνεχώς έτσι κάνοντας θυσίες. Ακόμα και όταν έχουμε δυσκολίες, είναι σημαντικό να τις προσπερνάμε.