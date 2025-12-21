Μπενίτεθ: «Η απόσταση από τους υπόλοιπους δεν είναι εύκολο να καλυφθεί…»
Ο Ράφα Μπενίτεθ παραδέχθηκε πως η αγωνιστική απόσταση που χωρίζει τον Παναθηναϊκό από ομάδες που προπορεύονται δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ, και ηττήθηκε με 2-0 από τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Superleague. Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο 2ο γκολ του δικεφάλου που όπως είπε έκανε τη διαφορά και παραδέχθηκε πως η απόσταση από τις προπορευόμενες ομάδες δεν είναι εύκολο να καλυφθεί.
Επίσης μιλώντας για τα μεταγραφικά αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση ώστε να ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί τον Ιανουάριο.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ:
«Πρέπει να αναλύσουμε πότε θα γυρίσουν οι τραυματίες, ο Πελίστρι, ο Σάντσες και ο Κυριακόπουλος, αν γυρίσουν νωρίτερα τότε ίσως να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Όπως και να έχει πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, ώστε να βελτιώσουμε την ομάδα», είπε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.
Για την εικόνα του Παναθηναϊκού: «Στο πρώτο μέρος η ομάδα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν ανταγωνιστική. Το δεύτερο γκολ για εμένα έκανε την διαφορά. Μετά το δεύτερο γκολ έπρεπε να ανοιχτούμε, ο αντίπαλος βρήκε χώρους με παίκτες που ήταν ικανοί στο ένας εναντίον ενός και δυσκολευτήκαμε να τους ακολουθήσουμε».
Για τους αντιπάλους από το Big 4 και τον στόχο του Παναθηναϊκού: «Όταν έβλεπα την ομάδα πριν έρθω, ξέραμε ότι υπάρχει απόσταση. Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Το κενό δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με συνεχόμενα παιχνίδια και τραυματισμούς. Η απόσταση αυτή ακόμη υπάρχει. Πρέπει να βελτιωνόμαστε με τους παίκτες που έχουμε. Μετά να φέρουμε νέους παίκτες που να μας φέρουν κάτι καινούργιο. Οι συζητήσεις μας με τη διοίκηση και τον πρόεδρο είναι γι’ αυτό και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο τον Ιανουάριο. Υπάρχουν καλές ομάδες, είμαι συγκεντρωμένος στη δική μου ομάδα», κατέληξε ο Μπενίτεθ.
