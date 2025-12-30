Μητσοτάκης, Δούκας και Αλαφούζος μαζί στον Βοτανικό: «Το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027»

Στον Βοτανικό βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος και ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας.

Οι τρεις τους επιθεώρησαν τα έργα στο νέο γήπεδο του Τριφυλλιού ενώ μετά τη βόλτα που έκαναν μίλησαν και στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στον Βοτανικό.

Τι είπε ο Αλαφούζος:

«Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊου του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε κάτι με εξέδρα του Απόστολος Νικολαΐδης, το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους» ανέφερε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Από πλευράς της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκαν επίσης στον χώρο ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης, αλλά και ο Γιάννης Παναγιωτίδης, επιμελητής του έργου.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, χαρακτηρίζοντας το νέο γήπεδο «στολίδι», ένα έργο που αποδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός αξίζει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη έδρα. Παράλληλα, τόνισε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Βοτανικού, ενισχύοντας την εικόνα της Αθήνας και προσφέροντας νέες δυνατότητες για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

«Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.