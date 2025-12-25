sports betsson
24.12.2025 | 20:13
Τραγωδία στη Χαλκιδική - Παιδάκι 7 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο
Παναθηναϊκός: Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
Ποδόσφαιρο 25 Δεκεμβρίου 2025 | 01:30

Παναθηναϊκός: Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα, ενώ έγινε γνωστή η τελική χωρητικότητα των θέσεων που θα είναι απολύτως εντός των προβλεπόμενων στο Προεδρικό Διάταγμα.

Σύνταξη
A
A
Τα έργα για τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού «σπιτιού» του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού προχωρούν με πολύ σταθερούς ρυθμούς και πλέον αρχίζει να σχηματοποιείται κομμάτι-κομμάτι η μορφή της νέας έδρας του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» (φωτογραφία, επάνω, από Eurokinissi).

Μόλις την περασμένη Δευτέρα (22/12) στο νέο γήπεδο τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα, με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την ανέγερση της νέας ποδοσφαιρικής αρένας να αυξάνουν πλέον τους εργάτες από 250 σε 400 το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να «τρέξει» κι άλλο η όλη διαδικασία και στους επόμενους μήνες να ολοκληρωθούν όλα τα κομμάτια που αφορούν το «τσιμεντένιο» σκέλος του έργου.

Ως τελικός ορίζοντας αποπεράτωσης έχει οριστεί ο Απρίλιος ή Μάιος του 2027

Τις επόμενες εβδομάδες θα «σηκωθεί» και το ένα απ’ τα δύο πέταλα (βόρειο) στο οποίο έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση, ενώ αρχίσουν να μπαίνουν τα θεμέλια και για το νότιο πέταλο.

Το πλάνο που υπάρχει αυτήν τη στιγμή είναι να ολοκληρωθεί ο βασικός σχηματισμός του γηπέδου μέχρι τον Ιούνιο του 2026 κι αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη σταδιακή κατασκευή του σκέπαστρου.

Αυτό θα «συναρμολογηθεί» κομμάτι-κομμάτι δίπλα στο γήπεδο, ενώ θα αρχίσει η τοποθέτηση του κελύφους και η διαδικασία των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών του νέου γηπέδου.

Ως γνωστόν, ως τελικός ορίζοντας αποπεράτωσης έχει οριστεί ο Απρίλιος ή Μάιος του 2027, με τον Παναθηναϊκό να «μπαίνει» στο νέο «σπίτι» του από τη σεζόν 2027/28.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το θέμα της τελικής χωρητικότητας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, το οποίο θα φτάσει τις 39.074 θέσεις. Και θα είναι απολύτως εντός των προβλεπόμενων στο Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρει χαρακτηριστικά για «γήπεδο έως 40.000 θέσεων».

Θέσεις ανά «κομμάτι»

Ο δε αριθμός των θέσεων ανά «κομμάτι» του γηπέδου (με 78 σουίτες συνολικά), θα είναι διαμοιρασμένος ως εξής:

– Ανατολική εξέδρα: 13.080 θεατές. Οι 5.563 θέσεις θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα, οι 3.114 στο μεσαίο και οι 3.757 θέσεις θα είναι στο πάνω διάζωμα. Επιπλέον θα υπάρχουν και σουίτες με 646 θέσεις.

– Δυτική εξέδρα: 12.356 θέσεις. Στο κάτω διάζωμα θα υπάρχουν 5.448 θέσεις, το μεσαίο 3.074 και το πάνω διάζωμα 3.186.

Από εκεί και πέρα, μεταξύ δευτέρου και τρίτου διαζώματος θα υπάρχουν σουίτες με 648 θέσεις, ενώ σ’ εκείνο το σημείο θα φιλοξενούνται και θέσεις για τα δημοσιογραφικά θεωρεία και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

– Βόρειο πέταλο: 6.819 θέσεις. Οι 3.913 θέσεις θα είναι στο κάτω διάζωμα και οι 2.906 στο πάνω.

– Νότιο πέταλο: 6.819 θέσεις. Οι 3.913 θέσεις θα είναι στο κάτω διάζωμα και οι 2.906 στο πάνω.

Πηγή: ΑΠΕ

Commodities
Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Χρυσός: Οδεύει προς τα 5.000 δολάρια – Γιατί το ράλι δεν τελειώνει το 2025

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

inWellness
inTown
Stream sports
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν! Εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Οι τουρκικές Αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε για υπόθεση ναρκωτικών!

O πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν συνελήφθη από τις Αρχές της Τουρκίας με τις κατηγορίες της προμήθειας ναρκωτικών, της διευκόλυνσης της χρήσης ναρκωτικών και της χρήσης ναρκωτικών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ονδούρα: Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο της χώρας
Ανακηρύχθηκε νικητής 25.12.25

Η κυβέρνηση Τραμπ «συνεχάρη» τον εκλεκτό της νέο πρόεδρο στην Ονδούρα

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του» ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αμέσως μόλις ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα ο εκλεκτός του Τραμπ.

Σύνταξη
Ονδούρα: Ο εκλεκτός του Τραμπ αναδεικνύεται πρόεδρος σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία
Αμφισβητούμενη διαδικασία 25.12.25

Ο εκλεκτός του Τραμπ πρόεδρος στην Ονδούρα εν μέσω καταγγελιών

Ο εκλεκτός του Τραμπ, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, και επικράτησε του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%, στις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα.

Σύνταξη
Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου
Κόσμος 25.12.25

Ρεβεγιόν στα πιο διάσημα εστιατόρια του κόσμου

Τα διασημότερα ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν και φέτος μενού για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για εκλεπτυσμένους ουρανίσκους και παχυλά πορτοφόλια.

Σύνταξη
Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street
Ρεκόρ 24.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500 και Dow Jones στη Wall Street

Η Nike βρέθηκε στους νικητές της ημέρας, σημειώνοντας άνοδο 4% αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας κατασκευής ενδυμάτων

Σύνταξη
Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν
Υπενθύμιση ή απειλή; 24.12.25

Η AI στην υπηρεσία της προπαγάνδας: Νετανιάχου και Τραμπ συγκυβερνήτες σε Β-2 που πετάει πάνω από το Ιράν

Έξι μήνες αφότου Ισραήλ και ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα ένα AI βίντεο. Εκεί, μαζί με τον Τραμπ συγκυβερνούν ένα βομβαρδιστικό.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»
Μπάσκετ 24.12.25

Συγκινεί ο Πολονάρα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία: «Τα φετινά Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά»

Ο μαχητής της ζωής, Ακίλε Πολονάρα έκανε μια πολύ συναισθηματική ανάρτηση, ποζάροντας μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στέλνοντας ευχές για τις γιορτές.

Σύνταξη
Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»
Επιβεβαιωμένα κρούσματα 24.12.25

Δεκάδες κρούσματα χολέρας στο Μπουρουντί σε πρόσφυγες από το Κονγκό – «Η κατάσταση είναι καταστροφική»

Την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για έκτακτη χορήγηση πόρων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τουλάχιστον 80.000 ανθρώπων που έφυγαν στο Μπουρούντι

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025
Κόσμος 24.12.25

Αυτές είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές του 2025

Το 2025 φεύγει αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση, αλλά οι στιγμές αυτές μας δείχνουν ότι, ακόμα και στα πιο δύσκολα, ο άνθρωπος επιλέγει να δημιουργεί, να προστατεύει και να αγαπά.

Σύνταξη
Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε
1958 24.12.25

Η Μπρέντα Λι θυμάται ότι ηχογράφησε το «Rockin’ Around the Christmas Tree», ενώ η πόλη έβραζε

Η Μπρέντα Λι ηχογράφησε το κλασικό πλέον κομμάτι «Rockin' Around the Christmas Tree» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενόσω το χιόνι ήταν μια μακρινή ανάμνηση από τον χειμώνα του περασμένου έτους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Ο Αντεγέμι έχει προσελκύσει αρνητική προσοχή το τελευταίο διάστημα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και εντός αγωνιστικού χώρου. «Έχει μυαλό ερασιτέχνη», τον κατακεραύνωσε ο Μπάμπελ

Βάιος Μπαλάφας
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ
Σαν σήμερα 24.12.25

Ιδιοφυΐα, παράνοια και από Ίκαρος, ερημίτης – Η σκοτεινή πτώση του αινιγματικού μεγιστάνα Χάουαρντ Χιουζ

Ο μεγιστάνας Χάουαρντ Χιουζ κατέκτησε αιθέρες, σταρ, επιχειρήσεις. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει ήταν η ψυχική του υγεία με το αίνιγμα του να στοιχειώνει ακόμη το Αμερικανικό Όνειρο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή
Διεθνής έρευνα 24.12.25

Oι καταναλωτές θέλουν ανθρώπους όχι bots: Αναντικατάστατη η ζωντανή επαφή

Το πολύ το ΑΙ... κάνει τον καταναλωτή να λακάει. Oι 7 στους 10 καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν να τους εξυπηρετήσει άνθρωπος, ακόμα και μη πλήρως ενημερωμένος, παρά εξελιγμένο chatbot.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
