Παναθηναϊκός: Βίντεο με την κατασκευή της πρώτης κερκίδας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, με πλάνα από την κατασκευή της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο των «πράσινων» στον Βοτανικό.
Οι εργασίες στον Βοτανικό για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζονται και τη Δευτέρα (22/12) τοποθετήθηκε η πρώτη εξέδρα του νέου γηπέδου, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Οι «πράσινοι» έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από την πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό.
Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» θα αποκτήσει στην περιοχή και εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη, ώστε να στεγαστεί μαζί -σχεδόν- όλος ο σύλλογος.
«Μέσα στην κατασκευή: Η πρώτη κερκίδα. Οι εργασίες συνεχίζονται στο νέο μας σπίτι. Η πρώτη κερκίδα είναι πλέον στη θέση της, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία κατασκευής», αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Δείτε το σχετικό βίντεο για την πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Βοτανικού
Inside the Build: The First Stand ☘
Work continues at our new home 🏠 The first stand is now in place, marking another important step in the construction process 🏟 pic.twitter.com/CJY0VmWu9K
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 22, 2025
