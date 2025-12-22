Παναθηναϊκός: Βίντεο με την κατασκευή της πρώτης κερκίδας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Οι εργασίες στον Βοτανικό για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζονται και τη Δευτέρα (22/12) τοποθετήθηκε η πρώτη εξέδρα του νέου γηπέδου, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Οι «πράσινοι» έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από την πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό.

Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» θα αποκτήσει στην περιοχή και εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη, ώστε να στεγαστεί μαζί -σχεδόν- όλος ο σύλλογος.

«Μέσα στην κατασκευή: Η πρώτη κερκίδα. Οι εργασίες συνεχίζονται στο νέο μας σπίτι. Η πρώτη κερκίδα είναι πλέον στη θέση της, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία κατασκευής», αναφέρει στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Δείτε το σχετικό βίντεο για την πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Βοτανικού