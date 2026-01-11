Ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε για φαγητό στα KFC και έγινε… viral (vid)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνίζεται με τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ σε ένα κομβικό ματς, όπου οι πράσινοι ψάχνουν μόνο νίκη, όμως ο Γιάννης Αλαφούζος το… έριξε έξω το βράδυ του Σαββάτου και έγινε… viral.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε να τρώει στα KFC και έγινε… viral, καθώς τον αντιλήφθηκαν οι θαμώνες.

Ο Αλαφούζος πήρε το δείπνο του στα γνωστά ταχυφαγεία που βρίσκονται στο Mall και το βίντεο που κυκλοφόρησε με τον πρόεδρο της πράσινης ΠΑΕ κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο όπου ο Γιάννης Αλαφούζος τρώει στα KFC

Αξίζει να σημειωθεί πως τον αντιλήφθηκε πολύς κόσμος που βρέθηκε στα KFC και τα βίντεο που τραβήχτηκαν αναρτήθηκαν αμέσως στα social media.