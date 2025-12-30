Οι αγρότες με σύνταξη 350 ευρώ στους δρόμους, ο Μητσοτάκης με 300 εκατ. δώρο στον Αλαφούζο

Ξέρει τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που συνήθως χρησιμοποιεί ελικόπτερο για τις μετακινήσεις του. Όχι, θα κάτσει να σκάσει ο Πρωθυπουργός αν οι αγρότες κάνουν μπλόκα στους μεγάλους δρόμους της χώρας. Αν διεκδικούν ανάμεσα στα άλλα το δικαίωμα μιας ανθρώπινης σύνταξης για τα γεράματα τους. Δικό τους το πρόβλημα.

Και στην τελική πως το είχε πει η Μαρία Αντουανέτα; «Αν δεν έχουν ψωμί ας φάνε… παντεσπάνι»! Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα για κάποιον που ξέρει στα αλήθεια να κάνει καλά αυτή τη δουλειά.

Λιβανίζει ο ΣΚΑΙ από το πρωί ως το βράδυ σε όλες τις μορφές της Ενημέρωσης για τον εκσυγχρονιστή Μητσοτάκη. Έχει δημιουργήσει μια «ράτσα» που παριστάνοντας τους δημοσιογράφους προκαλεί το κοινό αίσθημα για χάρη όχι της ΝΔ, αλλά προσωπικά του αλάνθαστου Πρωθυπουργού. Ράτσα που έδειξε τα δόντια της όταν έσκασε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Που αγρίεψε στην πόρτα όταν η Ευρώπη τους έπιασε με τις γίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πλάτη. Που «δάγκωσε» κάθε φορά που η κουβέντα πήγε στο έγκλημα των Τεμπών.

Διόλου παράξενο λοιπόν σήμερα προτελευταία ημέρα του χρόνου, που η δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αφορούσε στους αγρότες αλλά στον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΙ, Γιάννη Αλαφούζο που με δώρο 300 εκατ ευρώ από το ελληνικό κράτος χτίζει γήπεδο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για την… τσέπη του: Και μην αρχίζει κανείς να λέει ότι θέλει. Αν ο Παναθηναϊκός πουληθεί -όπως σήμερα γράφει η Tuttosport- θα πουληθεί με γήπεδο, άρα και με τίμημα μεγαλύτερο.

Τα 300 εκατ ευρώ που μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάνουν τη δουλειά λοιπόν, δεν είναι (μόνο) για τους Πράσινους. Είναι και για εκείνον που αργά η γρήγορα θα καρπωθεί τα λεφτά της πώλησης. Τι να πάει να κάνει στα μπλόκα ο Πρωθυπουργός; Να εξηγήσει στους αγρότες γιατί πρέπει να γεράσουν με σύνταξη 350 ευρώ, που δεν κάνει ούτε η ρακέτα του στο τένις; Να τους πει για την σχέση του με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες, τις κουμπαριές και τους υπουργούς του, τους υποψήφιους του κόμματος του με τις Ferrari και τις Porsche που τίναξαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον αέρα αφήνοντας τους κανονικούς αγρότες με άδεια χέρια;

Να δικαιολογηθεί για τα καραγκιοζιλίκια που βλέπει η Ελλάδα σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση στην παρωδία που ακούει στο όνομα «Εξεταστική» δημιουργώντας viral ατάκες «για το δικαίωμα της σιωπής»;

Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, και ο Κούλης που σαν πρωθυπουργός χάνει στις δημοσκοπήσεις από τον «Κανένα», είναι πολιτικός έκτης γενιάς. Ξέρει καλά να αποφεύγει τέτοιες κακοτοπιές. Πήρε λοιπόν τον Αλαφούζο από το χέρι, έβαλαν στη μέση και τον Δούκα για άλλοθι, και μας γέμισαν φωτογραφίες από το εργοτάξιο που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Τι μένει; Να εμφανιστεί αύριο το πρωί ο Άδωνις στον ΣΚΑΙ και όταν για ξεκάρφωμα θα τον ρωτήσει κανείς για τους αγρότες να ανοίξει το κουτάκι και να πει κανά χαριτωμένο. Και μιας και δεν το έχει με τη μπάλα (σ.σ λες και το έχει με τα άλλα) να του προτείνουμε εμείς μια οπτική. Να πει ότι «και κάποιοι αγρότες είναι προφανώς φίλαθλοι του Παναθηναϊκού».

Ας μην γκρινιάζουν λοιπόν που όταν μεγαλώσουν θα πεθάνουν από την πείνα καθώς η σύνταξη των 350 ευρώ θα είναι εκεί και θα τους περιμένει. Μέχρι τότε θα μπορούν να απολαμβάνουν το γήπεδο που θα πουλήσει σύντομα ο Γιάννης Αλαφούζος μαζί με τον Παναθηναϊκό.

Αμ πως…