Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με τη Φερεντσβάρος – Μέσα ο Κάτρης

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος (20/1, 22:00), στην Ουγγαρία, για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του 20 ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και ο νεαρός Γιώργος Κάτρης.

Εκτός, από την αναμέτρηση της Πέμπτης, έμειναν οι τραυματίες Σίριλ Ντέσερς και Φίλιπ Τζούριτσιτς, όπως και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς που δεν υπολογίζεται πλέον από τον Ισπανό τεχνικό των Πράσινων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια βαριά ήττα στην έδρα της ΑΕΚ πριν μερικά 24ωρα, καθώς ηττήθηκε με 4-0 από την Ένωση.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος:

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.