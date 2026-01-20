Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με τη Φερεντσβάρος – Μέσα ο Κάτρης
Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για το ματς με την Φερεντσβάρος (22/1) για το Europa League, με τον Γιώργο Κάτρη να είναι στην 20μελή αποστολή που ανακοίνωσε ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος (20/1, 22:00), στην Ουγγαρία, για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του 20 ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και ο νεαρός Γιώργος Κάτρης.
Εκτός, από την αναμέτρηση της Πέμπτης, έμειναν οι τραυματίες Σίριλ Ντέσερς και Φίλιπ Τζούριτσιτς, όπως και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς που δεν υπολογίζεται πλέον από τον Ισπανό τεχνικό των Πράσινων.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός προέρχεται από μια βαριά ήττα στην έδρα της ΑΕΚ πριν μερικά 24ωρα, καθώς ηττήθηκε με 4-0 από την Ένωση.
Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος:
Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.
