«Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να κάνει δικό του τον Μαντσίνι από τον Παναθηναϊκό»
Σύμφωνα με δημοσίευμα σε κυπριακό Μέσο, ο ΑΠΟΕΛ έχει στα υπόψιν του την περίπτωση του Ντανιέλ Μαντσίνι για την ενίσχυση στα εξτρέμ
Τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού, Μαντσίνι, συνδέει με το ΑΠΟΕΛ δημοσίευμα στην Κύπρο και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας goal.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα κάνε λόγο για ενδιαφέρον για τον 29χρονο εξτρέμ του τριφυλλιού, από τον κυπριακό σύλλογο, αφού ο παίκτης δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
Παράλληλα, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναλύει τις ανάγκες του ΑΠΟΕΛ και το προφίλ του εξτρέμ που θέλει, με τον Μαντσίνι να πληροί κάποιες από τις προϋποθέσεις.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα για τον Μαντσίνι
«Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, αναφέρουν ότι οι γαλαζοκίτρινοι αναζητούν ποδοσφαιριστές με αποδεδειγμένη παρουσία σε απαιτητικά πρωταθλήματα, ικανούς να παίξουν στο ένας εναντίον ενός, να δημιουργήσουν ρήγματα και να προσθέσουν ταχύτητα και ποιότητα στο παιχνίδι από τα άκρα. Δεν πρόκειται για εύκολες περιπτώσεις, ούτε για λύσεις χαμηλού ρίσκου, καθώς η φιλοσοφία που ακολουθείται δεν αφήνει χώρο για πειραματισμούς.
Στη μετεγγραφική λίστα βρίσκεται και το όνομα του Μαντσίνι, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται, ωστόσο, για εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, τόσο λόγω των οικονομικών απαιτήσεων όσο και του συνολικού πλαισίου της υπόθεσης, με το κασέ του παίκτη να θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς».
