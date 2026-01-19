Θέμα στα μεγάλα ισπανικά ΜΜΕ έγινε η βαριά ήττα του Παναθηναϊκού με 4-0 από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena», το βράδυ της Κυριακής (18/1), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League. Προφανώς η αναφορά γίνεται λόγω της παρουσίας του συμπατριώτη τους Ράφα Μπένίτεθ στον πάγκο των πράσινων, αναφέροντας μεταξύ άλλων για κίνδυνο ιστορικής αποτυχίας (σ.σ. εφόσον το τριφύλλι μείνει εκτός πλέι οφ στο 1-4) και για μια ομάδα που «… βρίσκεται σε κρίση».

Η «AS» είναι εκείνh που κάνει το εκτενέστερη αναφορά στον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας: «Ο Παναθηναϊκός διανύει μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σεζόν. Η βαριά ήττα με 4-0 από την AEK στο OPAP Arena δεν ήταν απλά ένα ακόμη κακό αποτέλεσμα στην Ελληνική Super League, αλλά ανέδειξε δομικά, και ποδοσφαιρικά προβλήματα της ομάδας που απειλούν να μετατρέψουν την πορεία σε ιστορική αποτυχία. Η εικόνα του Παναθηναϊκού που δείχνει κατάρρευση μετά τη διακοπή, έχει σημάνει συναγερμό τόσο εντός όσο και εκτός συλλόγου.

Το αποτέλεσμα ήταν τόσο δύσκολο όσο ήταν αποκαλυπτικό. Η ΑΕΚ, χωρίς να πιάσει την καλύτερη απόδοσή της, τιμώρησε κάθε αμυντικό λάθος ενός εύθραυστου και χωρίς απαντήσεις Παναθηναϊκού. Τέσσερα σουτ στο τέρμα μέχρι το 80ο λεπτό μεταφράστηκαν σε τέσσερα γκολ, με τον Λούκα Γιόβιτς ως τον μεγάλο εκτελεστή μιας υστέρησης που έδειξε και πάλι σοβαρά προβλήματα τοποθέτησης και συγκέντρωσης».

«Ένταση με τους φιλάθλους στο Κορωπί»

Επίσης στο δημοσίευμα της «AS» γίνεται λόγος για την ένταση στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί. «Κατά την άφιξη της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, μια ομάδα οπαδών εξέφρασε την οργή τους με διαμαρτυρίες και την απιστία στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο. Η κατάσταση ήταν τόσο έκρυθμη που χρειάστηκε να βρεθούν στην περιοχή μεγάλη αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αν και δεν συνέβησαν σοβαροί διαπληκτισμοί, το κλίμα δείχνει την αυξανόμενη απόσταση μεταξύ των οπαδών και της ομάδας, όλο και πιο απογοητευμένη από την έλλειψη αποτελεσμάτων και την εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός», καταλήγει η αναφορά της AS.

Από την πλευρά της η «Marca» τιτλοφορεί το άρθρο της ως εξής: «Ο Γιόβιτς δεν μπλοφάρει και κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ με… πόκερ», ενώ μέσα το κείμενο συμπληρώνει : «Ο Λούκα Γιόβτς δεν έδειξε έλεος διαλύοντας τον Παναθηναϊκό με τέσσερα γκολ», ενώ λίγο παρακάτω αναφέρεται: «Με αυτά τα τέσσερα γκολ, ο Γιόβιτς έχει ήδη 14 γκολ στην πρώτη του σεζόν με την ΑΕΚ. Η καλύτερη χρονιά του από τους 27 σκόραρε με την Άιντραχτ στο 18-19 που του χάρισε την υπογραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης με αντάλλαγμα 60 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα σκληρό χτύπημα που συνεχίζει να τους απομακρύνει από τις θέσεις των πλέι οφ (σ.σ. εννοεί το 1-4) του πρωταθληματος.