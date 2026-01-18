Μπενίτεθ: «Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε »
Ο Ράφα Μπενίτεθ απέδωσε την βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ στο ότι το δεύτερο γκολ… έκοψε τα πόδια των παικτών του, επειδή έχασαν την αυτοπεποίθησή τους
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα από την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-0, αφήνοντας προβληματισμένο τον Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι το δεύτερο γκολ έκοψε τα πόδια των παικτών του, ενώ ξεκαθάρισε ότι στο πρώτο μέρος η ομάδα του στάθηκε καλά.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:
«Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πολύ πολύ απογοητευμένοι από το σημερινό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα στάθηκε καλά. Ωστόσο, στο δεύτερο τίποτα δεν πήγε καλά και ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε. Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε καθόλου την κατάσταση και δυστυχώς ήρθε το τελικό σκορ».
Για το ποια είναι η εξήγησή του για την εικόνα της ομάδας μετά το 2ο γκολ: «Χάνεις πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σου, κόβονται τα πόδια σου μετά το 2ο γκολ, δέχεσαι και το 3ο γκολ και μετά δεν καταφέρνεις να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας γίνει μάθημα στο μέλλον, διότι δεν ήμασταν δυνατοί στο πνευματικό επίπεδο. Όταν βλέπαμε ότι πλέον δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα, ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε κι επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια που έρχονται πρέπει να μάθουμε από αυτό σήμερα».
