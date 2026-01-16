Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του Δικεφάλου

Όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του «Joker Right» και ζήτησε την αναβολή του εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (25/01, 21:00), για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Δικέφαλος κατέθεσε αίτημα αναβολής του ματς και πλέον απομένει η τυπική επισημοποίηση για να να αναβληθεί το παιχνίδι.

Αυτό βεβαίως έγινε προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της κρίσιμης συνέχεια στη League Phase του Europa League και τα δύο τελευταία ματς με Μπέτις στην Τούμπα και Λιόν στη Γαλλία.