Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του «Joker Right» προκειμένου να αναβληθεί το ματς του κόντρα στην Κηφισιά για την 18η αγωνιστική.
- Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
- Νέφη virga – Τι είναι το φαινόμενο της «ξηρής καταιγίδας» που εμφανίστηκε στην Αττική
- Γονείς προσφεύγουν κατά του TikTok για τον θάνατο των παιδιών τους
- Βίντεο – ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ
Όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του «Joker Right» και ζήτησε την αναβολή του εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά (25/01, 21:00), για την 18η αγωνιστική της Super League.
Ο Δικέφαλος κατέθεσε αίτημα αναβολής του ματς και πλέον απομένει η τυπική επισημοποίηση για να να αναβληθεί το παιχνίδι.
Αυτό βεβαίως έγινε προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της κρίσιμης συνέχεια στη League Phase του Europa League και τα δύο τελευταία ματς με Μπέτις στην Τούμπα και Λιόν στη Γαλλία.
- Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
- Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
- Προσπαθούν να στηρίξουν τον Λανουά που καταρρέει
- Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του Δικεφάλου
- Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
- Στον Ατρόμητο και επίσημα ο Σίμος Μήτογλου
- Το γκολ της χρονιάς στο πόλο πέτυχε ο Αργυρόπουλος (vid)
- Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις