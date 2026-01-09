Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του Joker Right – Αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα

O Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει χρήση του περίφημου Joker Right και κατέθεσε αίτημα αναβολής για την αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 17η αγωνιστική της Super League στις 17 Ιανουαρίου. Είναι και επίσημο καθώς το ανακοίνωσε η Super League.

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή», αναφέρει η ανακοίνωση της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι καλούνται να βγάλουν εις πέρας ένα πολύ «βαρύ» και απαιτητικό πρόγραμμα, σε όλες τις διοργανώσεις εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, για αυτό τον λόγο και αποφάσισαν να ζητήσουν αναβολή του ματς με τους Αρκάδε, το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη Λίγκα και έτσι θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία η οποία θα οριστεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 14/1 σε νοκ-άουτ αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Καραϊσκάκη και στις 20/1 έχει το σπουδαίο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο, όπου οι Πειραιώτες ψάχνουν μόνο νίκη για την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Ο αγώνας με την γερμανική ομάδα είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 22:00 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.

Για αυτό τον λόγο στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος του Joker Right προκειμένου να προκύψει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για μια κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη και να μην έχει τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Champions League και Κύπελλο σε διάστημα έξι ημερών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων που έχει ο Ολυμπιακός τον Ιανουάριο μετά την αναβολή:

Ατρόμητος-Ολυμπιακός (10/1, 19:30, Stoiximan Super League)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (14/1, 18:30, Κύπελλο Ελλάδος Betsson)

Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1, 22:00, Champions League)

Ολυμπιακός-Βόλος (24/1, 17:00, Stoiximan Super League)

Άγιαξ-Ολυμπιακός (28/1, 22:00, Champions League)