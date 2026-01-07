Με τον κόσμο στο πλευρό του ο Ολυμπιακός και στο Περιστέρι
Δυναμικό «παρών» θα δώσει ο κόσμος του Ολυμπιακού και στο Περιστέρι, όπου το προσεχές Σάββατο οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο.
Δίπλα στον Ολυμπιακό ο κόσμος του και στο Περιστέρι! Το προσεχές Σάββατο (10/1 – 19:30) οι νταμπλούχοι Ελλάδας φιλοξενούνται από τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League και στο συγκεκριμένο ματς αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους πάνω από χίλιους «ερυθρόλευκους» οπαδούς που θα δώσουν δυναμικό «παρών» και στο Δημοτικό Στάδιο.
Μάλιστα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε και ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία θα γίνεται μέσω on line.
Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Ατρόμητο, που θα γίνει το Σάββατο (10/1, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.
Η τιμή είναι 20 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.»
