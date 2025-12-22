Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την 15η αγωνιστική (pic)

Ο Λεβαδειακός είναι ασταμάτητος, κατακτώντας μία ακόμη νίκη. Αυτή τη φορά επικράτησε με σκορ 2-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας, στο παιχνίδι με το οποίο έκλεισε η αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην πρώτη τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Λεβαδειακός παραμένει στην τέταρτη θέση, πλέον έχει 28 βαθμούς και ανέβασε τη διαφορά του στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να χρωστάνε, βέβαια, ένα ματς. Αυτό με τον ΟΦΗ που είχε αναβληθεί στις αρχές της χρονιάς.

Όντας στο +3 από τον Βόλο ο σύλλογος της Λιβαδειάς κρατάει σταθερά στα χέρια του ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, μέσω της συμμετοχής του στα play offs των θέσεων 1-4. Ακολουθεί πλέον η διακοπή για τις γιορτές, με τη 16η αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για το νέο έτος (10 και 11 Ιανουαρίου 2026).

Μια αγωνιστική στην οποία ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (10/1, 19:30), ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (10/1, 19:30) και η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/1, 19:30).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Super League:

Αστέρας – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός