Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την 15η αγωνιστική (pic)
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Λεβαδειακού κόντρα στον Πανσερραϊκό – Αποτελέσματα και επόμενη αγωνιστική
Ο Λεβαδειακός είναι ασταμάτητος, κατακτώντας μία ακόμη νίκη. Αυτή τη φορά επικράτησε με σκορ 2-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας, στο παιχνίδι με το οποίο έκλεισε η αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην πρώτη τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Λεβαδειακός παραμένει στην τέταρτη θέση, πλέον έχει 28 βαθμούς και ανέβασε τη διαφορά του στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να χρωστάνε, βέβαια, ένα ματς. Αυτό με τον ΟΦΗ που είχε αναβληθεί στις αρχές της χρονιάς.
Όντας στο +3 από τον Βόλο ο σύλλογος της Λιβαδειάς κρατάει σταθερά στα χέρια του ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, μέσω της συμμετοχής του στα play offs των θέσεων 1-4. Ακολουθεί πλέον η διακοπή για τις γιορτές, με τη 16η αγωνιστική να είναι προγραμματισμένη για το νέο έτος (10 και 11 Ιανουαρίου 2026).
Μια αγωνιστική στην οποία ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (10/1, 19:30), ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (10/1, 19:30) και η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/1, 19:30).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής της Super League:
Αστέρας – Άρης 0-1
Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
- «Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ»
- Super League: Η ιστορία μιας αλλοίωσης (κορυφής)
- «Επαφές της Βίντζεβ Λοτζ για τον Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού»
- LIVE: Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Ο Σεμένιο έχει στο… περίμενε την μισή Πρέμιερ Λιγκ
- Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
- Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιμήθηκε ο Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς (vid)
- Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την 15η αγωνιστική (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις