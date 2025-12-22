Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο (vid)

Ο άπιαστος Λεβαδειακός πέρασε και από τις Σέρρες! Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League και εδραιώθηκε στην τετράδα της βαθμολογίας. Ουραγοί παραμένουν οι γηπεδούχοι που έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τιναλίνι από το 39′ και ψάχνουν ένα θαύμα για να μην υποβιβαστούν.

Η ομάδα-έκπληξη του πρωταθλήματος ήταν σαφώς ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να «ενοχλήσουν» τον Ανάκερ. Στο 39′ μάλιστα ο γκολκίπερ Τιναλίνι αντίκρισε κόκκινη κάρτα καθώς ανέτρεψε τον Παλάσιος έξω από την περιοχή και έτσι όλα έγιναν πιο εύκολα για τον Λεβαδειακό.

Το μόνο που έλειπε από τους Βοιωτούς ήταν το γκολ. Αυτό το βρήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Βέρμπιτς έκανε επίδειξη τεχνικής με ένα άψογο σουτ από το ύψος της περιοχής και άνοιξε το σκορ στο 57΄. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και είχε κάποιες καλές στιγμές, ειδικά σε προσπάθεια του Μάρας στο 69′, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Παλάσιος έχασε απίθανη ευκαιρία στο 75′ καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει ενώ πέρασε και τον τερματοφύλακα ενώ στο 88′ αποβλήθηκε και ο Γεωργιάδης για τον Πανσερραϊκό. Στο επόμενο λεπτό ο Πεντρόσο από κοντά έκανε το 2-0 και τελείωσε οριστικά το παιχνίδι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η γκολάρα του Βέρμπιτς άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη του Λεβαδειακού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αποβολή του Τιναλίνι άλλαξε τις ισορροπίες και έκανε πολύ πιο εύκολο το έργο του Λεβαδειακού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Τιναλίνι «κρέμασε» την ομάδα του με την αποβολή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Παπαδόπουλος ήταν κοντά στις φάσεις και έδωσε τις δύο κόκκινες στους γηπεδούχους.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR απλά επιβεβαίωσε τις δύο αποβολές

ΣΚΟΡΕΡ:

Βέρμπιτς (57’), Πεντρόσο (89’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63΄ Ιβάν), Ομεόνγκα (82΄ Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42΄ Τσομπανίδης), Καρέλης (63΄ Μάρας).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσοκάι, Συμελίδης (78΄ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Λαγιούς (87΄ Μανθάτης), Μπάλτσι (46΄ Βέρμπιτς, 65΄λ.τρ. Πεντρόσο), Όζμπολτ (65΄ Γκούμας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (11/1, 21:00)

Λεβαδειακός – Βόλος (11/1, 16:00)