Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Μπενίτεθ στους παίκτες μετά την Τούμπα
Ο Ράφα Μπενίτεθ αιφνιδιάστηκε αρνητικά από την απόδοση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού και προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές μετά τη χριστουγεννιάτικη άδεια.
Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στην Τούμπα εξέπληξε δυσάρεστα τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού δεν περίμενε τόσο άσχημη απόδοση από το σύνολο των παικτών του. Ο Ισπανός προπονητής είδε τους «πράσινους» να μην εφαρμόζουν τις οδηγίες του, να συμπεριφέρονται με απάθεια και νωθρότητα και απλώς να αποδέχονται μοιρολατρικά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.
Ο Μπενίτεθ σοκαρίστηκε στην κυριολεξία: έτσι τον περιέγραφαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού που συνόδευαν την αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, πλέον κάμφθηκαν οι αντιστάσεις που είχε ο 65χρονος τεχνικός για τα σκληρά μέτρα που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος.
Μέχρι πρότινος, ο Ράφα ήταν υπέρμαχος της διαλλακτικότητας και της θετικής προσέγγισης των παικτών. Παρά τις εισηγήσεις περί του αντιθέτου, ο Μπενίτεθ παρέμενε συγκαταβατικός και διατεθειμένος να περιβάλλει με εμπιστοσύνη το γκρουπ του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», μετά την Τούμπα η διάθεση του Ισπανού μεταβλήθηκε. Κυρίως γιατί ο Ράφα αντιλήφθηκε πως η συμπεριφορά συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών δεν πρόκειται να αλλάξει…
Ο Μπενίτεθ αποφάσισε να μην αντιδράσει με το θυμικό μετά την ήττα και δεν ανέστειλε μέρες από το επταήμερο ρεπό που παραχώρησε στην ομάδα του. Ο Ράφα έδωσε ραντεβού στους παίκτες τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο «Γεώργιος Καλαφάτης», για να επανέρθουν στις προπονήσεις.
Αλλά το σύντομο μήνυμα που έστειλε στους «πράσινους» ήταν σαφές: τη νέα χρονιά έρχονται σημαντικές αλλαγές και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Ο Ισπανός τεχνικός δεν εξήγησε τι εννοούσε, όμως όσοι βρίσκονταν στα αποδυτήρια κατάλαβαν πως θα πάρει αυστηρά μέτρα.
Το σίγουρο είναι ότι ο Μπενίτεθ έχει το ελεύθερο από τον Γιάννη Αλαφούζο για να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις. Είτε με την περιθωριοποίηση παικτών, είτε με άμεσες αποδεσμεύσεις όσων προκαλούν ζημιά στη νοοτροπία του γκρουπ!
