Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
On Field 21 Δεκεμβρίου 2025 | 22:07

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ράφα Μπενίτεθ επέμενε μέχρι την Τούμπα να διαχειρίζεται τους παίκτες του με διαλλακτικότητα και φιλική διάθεση. Είναι ο χαρακτήρας του, έτσι έμαθε να εργάζεται. Μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα, ο Ισπανός συζήτησε με τον Γιάννη Αλαφούζο, με τους Στέφανο Κοτσόλη και Κορόνα, δέχτηκε εισηγήσεις και έχει το ελεύθερο για να πάρει σκληρές αποφάσεις, αλλά προτίμησε να μην τις ακούσει.

Με το σκεπτικό που έχει, ο Μπενίτεθ απέφυγε να τιμωρήσει τους παίκτες και σε ένδειξη καλής θέλησης, τους παραχώρησε άδεια μίας εβδομάδας. Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, όταν και όλοι οι «πράσινοι» θα αναχωρήσουν από την Αθήνα για τις διακοπές τους, άνετοι και ωραίοι. Σαν να μην συμβαίνει το παραμικρό, σαν να είναι όλα καλώς καμωμένα…

Πλέον, η ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ, επιβάλλεται να μετατραπεί στο σημείο μηδέν. Ένα ματς που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για σκληρές αποφάσεις από τη διοίκηση, τον ιδιοκτήτη και κυρίως, τον προπονητή. Αυτός είναι το ανάχωμα που απορροφά τους κραδασμούς και συνιστά υποχρέωση του να θέσει τους ποδοσφαιριστές προ των ευθυνών τους.

Δεν είναι η ήττα που ενοχλεί τόσο πολύ, είναι η νωθρότητα και η απάθεια. Είναι η έλλειψη προσπάθειας, η ατολμία, η χαλαρότητα στη διεκδίκηση των φάσεων. Με εξαίρεση τον Κότσαρη, δεν υπήρξε ούτε ένας παίκτης ο οποίος να έχει συναίσθηση της κρισιμότητας του αγώνα. Οι γηπεδούχοι έπαιζαν σαν μην υπάρχει αύριο, με ένταση και φανατισμό. Ταυτόχρονα, οι ακριβοπληρωμένοι και καλομαθημένοι «πράσινοι», απλώς παρίσταντο στο γήπεδο της Τούμπας.

Έχει σημασία ο Μπενίτεθ να αντιδράσει ακαριαία, με όποιο τρόπο θεωρεί πιο αποδοτικό. Να σταλεί ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως… «κύριοι, η πλάκα τελείωσε». Αν δεν το πράξει, τότε ο Ισπανός θα χάσει σύντομα το παιχνίδι και το ρόλοι θα μετρά αντίστροφα για τον ίδιο. Διότι το έχουμε ξαναδεί το έργο με τους προκατόχους του.

Δεν έχουμε νόημα να αναλύσουμε τους αγωνιστικούς στόχους, όπως την πρόκριση στο Κύπελλο και στο Europa League ή την είσοδο στην τετράδα του πρωταθλήματος. Στην παρούσα συγκυρία, αυτά είναι ήσσονος σημασίας. Το μείζον είναι το ξερίζωμα αυτής της άρρωστης νοοτροπίας, που έχει θεριέψει στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Για να έχει ευ ζην στο Τριφύλλι ο Μπενίτεθ, είναι η  ώρα των σκληρών αποφάσεων και των απότομων παρεμβάσεων.

