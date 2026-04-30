Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της χθες (Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026) 3 υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου της Δ.Α.Ο.Ε., για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας σε περιοχή της Αττικής, κατά την οποία διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους.
Παράνομα στη χώρα
Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -3,54- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ όπως προέκυψε, -2- εκ των συλληφθέντων στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη Χώρα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους θα επιβληθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.
- Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
