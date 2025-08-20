Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για τον εντοπισμό Τούρκων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Αττική, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε σπίτια
- «Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος
- Ακόμα ένα φεγγάρι ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb στον πλανήτη Ουρανό
- Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για τον εντοπισμό Τούρκων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα
- Τέσσερις στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ΑΙ
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό Τούρκων πολιτών που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου στη Δυτική Αττική.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις
Την επιχείρηση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αναζητούνται Τούρκοι πολίτες που έχουν εισέλθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.
Στο τέλος της αστυνομικής δράσης, θα πραγματοποιηθούν επίσημες ανακοίνωσης από τις Αρχές.
- Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
- ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ τώρα – Η κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη
- Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
- Χάσι: «Ομάδα με εμπειρία και ποιότητα η ΑΕΚ»
- Ευτύχης Μπιτσάκης: Η σχέση του Διαφωτισμού με το Μαρξισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις