Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για τον εντοπισμό Τούρκων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό Τούρκων πολιτών που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου στη Δυτική Αττική.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί έξι συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Την επιχείρηση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και αναζητούνται Τούρκοι πολίτες που έχουν εισέλθει στη χώρα τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Στο τέλος της αστυνομικής δράσης, θα πραγματοποιηθούν επίσημες ανακοίνωσης από τις Αρχές.