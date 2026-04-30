Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να οδηγήσει ηλεκτρικό πατίνι; Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όλων των ηλικιών κινούνται στους ελληνικούς δρόμους με πατίνια. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και ποια είναι τα πρόστιμα.
Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών γνωρίζει μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια, από άτομα κάθε ηλικίας, που βρίσκουν ένα εύκολο και οικονομικό τρόπο μετακίνησης.
Ωστόσο, ευκολία και οικονομία δεν σημαίνει ότι αναιρούνται ορισμένοι κανόνες ασφαλείας για την κίνηση των συγκεκριμένων οχημάτων στους δρόμους.
Τα ηλεκτρικά πατίνια ή ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) όπως αναφέρονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν ειδικούς κανόνες και οι οδηγοί τους συγκεκριμένες υποχρεώσεις για να κινούνται νόμιμα στους δρόμους.
Όριο ηλικίας
Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η ελάχιστη ηλικία για την οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού είναι τα 12 έτη. Το όριο αυτό ισχύει τόσο για πατίνια που δεν ξεπερνούν τα 6 km/h όσο και για εκείνα που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως 25 km/h — δηλαδή για τις δύο βασικές κατηγορίες που αναγνωρίζει ο νόμος.
«Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. για τα οχήματα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2, πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών» αναφέρει το άρθρο 40 του ΚΟΚ.
Τα πατίνια με μέγιστη ταχύτητα έως 6 km/h αντιμετωπίζονται νομικά ως πεζοί, ενώ εκείνα που κινούνται ταχύτερα θεωρούνται αντίστοιχα με ποδήλατα και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγοί πατινιού ηλικίας 12 ετών και άνω υποχρεούνται να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης κατά την οδήγηση, όπως ορίζει το Άρθρο 100, παράγραφος 1 του ΚΟΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 20 ευρώ.
Πρέπει να είναι ασφαλισμένο;
Στο ερώτημα αν είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια, ο ΚΟΚ τονίζει ότι εξαιρούνται από τη σχετική υποχρέωση.
Μάλιστα, η απάντηση είναι σαφής: «Τα ηλεκτρικά πατίνια δεν υποχρεούνται από τον νόμο να διαθέτουν ασφάλιση».
Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί χρήστες επιλέγουν προαιρετικά να ασφαλίσουν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούν, προκειμένου να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου απρόοπτου συμβάντος, μειώνοντας έτσι τον οικονομικό κίνδυνο.
