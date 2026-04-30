Για παρέμβαση στη Δικαιοσύνη καταγγέλλει τον ΔΣΑ η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
Τι αναφέρει στην απάντησή της στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Άμεση απάντηση, επιστρέφοντας το χαρακτηρισμό περί θεσμικής εκτροπής δίνει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στην κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣΑ να ζητήσει την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το χειρισμό του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.
Μιλά για «ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης»
Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.
Η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.
Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας.
Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους.
