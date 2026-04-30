Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη «Γη της Ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
H «Γη της Ελιάς» θα προβληθεί απόψε στις στις 23:00 στο MEGA
Η κατάσταση ξεφεύγει σε πολλαπλά μέτωπα στη «Γη της Ελιάς». Οι προσωπικές συγκρούσεις και οι αποφάσεις των ηρώων της δραματικής σειράς του MEGA οδηγούν σε νέα αδιέξοδα. Παράλληλα, έρωτες, ρήξεις και σοβαρές εξελίξεις φέρνουν αναταράξεις που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.
Απόψε στις 23:00, στη δραματική σειρά του MEGA
Η Αριάδνη απαιτεί να κάνουν μήνυση στην Ισμήνη για την εισβολή στο σπίτι τους, αλλά ο Κουράκος, πιο διαλλακτικός, προσπαθεί να βρει μια μέση λύση. Ο Στάθης και η Ερωφίλη ζουν τον έρωτά τους κι εκείνη του ανακοινώνει ότι αυτή τη φορά θα χωρίσει οριστικά. Η Κούλα είναι απαρηγόρητη με την εξέλιξη της υγείας της Ασπασίας. Ο Τζον ζητάει, για μία ακόμη φορά, συγγνώμη από την Αθηνά για τη ζήλια του, ενώ ο Ζακ δίνει μονόπετρο στη Μαρία.
Η Αμαλία πηγαίνει στην Κρήτη και κάνει μία ευχάριστη έκπληξη στον Μανώλη, αποκαλύπτοντάς του τον έρωτά της για εκείνον. Η Μαργαρίτα προσπαθεί να εισάγει την Αναστασία στον κόσμο της ποίησης, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει τον Λεωνίδα, ο οποίος, ωστόσο, δείχνει να μην ενδιαφέρεται.
Ο Ρούσσος εισβάλλει στο σπίτι της Άννας και την κακοποιεί επειδή τον χώρισε. Ο Στέφανος κι η Βασιλική τρέχουν κοντά της και η Άννα υποβάλλει μήνυση. Ο Κωνσταντίνος πείθει τη Φρύνη να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στη σχέση τους. Την ίδια ώρα, ο Στράτος συλλαμβάνει την Ισμήνη για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου και την οδηγεί στο κρατητήριο.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι: Στέλα Φυρογένηκ, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
- Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη «Γη της Ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
