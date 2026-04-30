Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
Σε ρυθμούς... Πρωτομαγιάς η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου - Ποιες κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι στο «κόκκινο».
Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, πριν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.
Όπως φαίνεται στο σχετικό χάρτη, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι στο «κόκκινο», με πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις.
Δείτε το χάρτη:
Ειδικότερα, σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Εθνικής Οδού μέχρι τον Γέρακα και προς το Αεροδρόμιο, στην λεωφόρο Κηφισού από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι το Φάληρο σε άνοδο και κάθοδο, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης ανά τμήματα και στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του Ελληνικού.
Επίσης, σοβαρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με ουρές εκατοντάδων μέτρων σε λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, λεωφόρο Συγγρού, Αρδηττού, Πειραιώς, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου και τη λεωφόρο Αθηνών προς την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο.
