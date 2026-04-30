From Tinos to Tinos: Η καντίνα που γίνεται πράξη αλληλεγγύης για την υγεία στην Τήνο
Για καλό σκοπό 30 Απριλίου 2026, 19:50

From Tinos to Tinos: Η καντίνα που γίνεται πράξη αλληλεγγύης για την υγεία στην Τήνο

Μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία στην Τήνο, το From Tinos to Tinos, μετατρέπει τη συμμετοχή σε πράξη φροντίδας, με στόχο την ενίσχυση της υγείας στο νησί

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Το From Tinos to Tinos (T2T) φέρνει την τοπική κοινωνία και τους φίλους της Τήνου γύρω από έναν κοινό στόχο: την ουσιαστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί.

Μέσα από μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που συνδέει τη δωρεά, τον εθελοντισμό και τη λειτουργία μιας καντίνας ως σημείου συμμετοχής, το project επιδιώκει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, από ασφαλιστήριο αεροκομιδής έκτακτων περιστατικών έως την αγορά ιατρικού υπερήχου, ώστε μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

From Tinos to Tinos

Το From Tinos to Tinos (T2T) είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της τοπικής υγειονομικής υποδομής στο νησί της Τήνου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφάλεια των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ιδέα και υλοποιείται από τον Παναγιώτη Ανδρεάδη, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς με την Τήνο, αφού επισκέπτεται το νησί τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ εδώ και κάποια χρόνια δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στον κλάδο του τουρισμού.

Στόχος και φιλοσοφία του project

Αποκλειστικός στόχος του From Tinos to Tinos είναι να συμβάλει, με στοχευμένους και ουσιαστικούς τρόπους, στη στήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καλύπτοντας ελλείψεις που σχετίζονται με την άμεση και αποτελεσματική φροντίδα υγείας.

Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει το project έχουν διερευνηθεί σε βάθος και σε απόλυτη συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υπέδειξαν τις άμεσες και έμμεσες προτεραιότητες.

Η καντίνα ως πυλώνας συμμετοχής

Παράλληλα, βασικός πυλώνας του T2T είναι η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η καντίνα δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχο να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, να ευαισθητοποιήσει δίνοντας μεγαλύτερη ορατότητα στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας και να ενισχύσει τη συλλογική συμμετοχή με έναν ζωντανό και πρακτικό τρόπο.

Κλιμακωτός στόχος χρηματοδότησης

Ο στόχος του project είναι κλιμακωτός, ώστε κάθε επίπεδο συγκέντρωσης πόρων να οδηγεί σε άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα:

  • Στα 20.000 ευρώ: εξασφάλιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αεροκομιδής έκτακτων περιστατικών.
  • Στα 40.000 ευρώ: αγορά ιατρικού υπερήχου, ενισχύοντας τη διαγνωστική δυνατότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
  • Στα 60.000 ευρώ: κάλυψη και των δύο αναγκών, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στην τοπική υγειονομική υποδομή.

Τρόποι συμμετοχής και στήριξης

Η συμβολή στο From Tinos to Tinos μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους  και ισχύει πλήρης διαφάνεια για κάθε μορφή στήριξης, καθώς τα στοιχεία όλων των υποστηρικτών θα δημοσιεύονται:

  • Μέσω άμεσης χρηματικής δωρεάς.
  • Μέσω συμμετοχής στην κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών της καντίνας (18 Ιουλίου – 18 Αυγούστου) ή μέσω προσωπικής εθελοντικής εργασίας, όπως η προετοιμασία sandwich και cocktail για την καντίνα.
  • Μέσω προσφοράς προϊόντων, πρώτων υλών ή υπηρεσιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της καντίνας ή θα διατεθούν για πώληση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα: https://t2t.social/

Instagram: @t2tcanteen

Επικοινωνία

Ειρήνη Κουτή | Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων T2T, 6970672688

Παναγιώτης Ανδρεάδης | Ιδρυτής T2T, 6976596001

Γενικό email επικοινωνίας: tinos2tinos@gmail.com

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

